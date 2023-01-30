Погибли во время интима: пара отравилась угарным газом на свидании на Сахалине

Нашли девушку спустя три дня. Вместе с 25-летним парнем Фото: СУ СК России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства трагедии, в которой погибли парень и девушка. Их тела нашли в машине в одном из гаражей. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сахалинка Диана 23 января около 10:00 ушла на работу и таинственно пропала. 25-летняя девушка не приходила домой, на связь ни с кем не выходила. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к поисковикам, которые распространили данные о пропавшей сахалинке.

Было известно, что у девушки две татуировки: одна на шее в виде цепочки, вторая - на левой руке в виде змеи. Последний раз сахалинку видели в бежевом полушубке, черных брюках и черных коротких сапогах. Куда она отправилась - никто не знал.

Нашли Диану спустя три дня. Вместе с 25-летним парнем. Их тела находились в машине закрытого гаража на улице Пуркаева. Как рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах, пару обнаружили «в пикантной позе». В момент смерти у молодых людей был интим.

- В ходе осмотра места происшествия признаков совершения преступления в отношении умерших не обнаружено. По предварительным данным, их смерть могла наступить в результате отравления угарным газом, назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина смерти сахалинцев, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Олеся Вознюк, официальный представитель СУ СКР по Сахалинской области.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Иван Пиляев, врач частной практики:

- Важно понимать, что при отравлении выхлопными газами люди могут среагировать по-разному. У кого-то начнутся тошнота и рвота, к кого-то появится сонливость и слабость. Наибольшую опасность представляют последние симптомы отравления, так как человек может не понять всей серьезной происходящего и «провалиться» в сон, что в итоге приведет к трагедии, если вовремя не оказать помощь.

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