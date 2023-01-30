Заклеивали камеры и вывозили бочками: преступная пара с заправки кинула начальство на сотни тысяч рублей

Аферистам удавалось оставаться незамеченными на протяжении нескольких месяцев Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Если что-то плохо лежит - надо брать. А если что-то плохо лежит на видимом всем месте, значит нужно сделать это место невидимым и брать все, что пожелаешь. Вероятно, так звучал жизненный девиз пары сотрудников автозаправочной станции, которые нашли, как им казалось, эффективный способ приятного карману пассивного дохода с заправки. Но если бы их план был идеальным, то никто бы до сих пор так и не узнал про группу топливных похитителей.

Сотрудники следственного управления УМВД Хабаровского края сообщили об окончании расследования уголовного дела с участием 51-летнего жителя Хабаровского района и его подельницы 38 лет. Как выяснило следствие, эта неорганизованная преступная группа с февраля по май 2022 года промышляла кражей бензина и дизельного топлива со своего же рабочего места.

Схема, по которой действовали аферисты, не отличалась сложными хитросплетениями в духе фильмов про ограбления - потому и просуществовала всего несколько месяцев. Итак, обвиняемый - сотрудник АЗС - приезжал, переливал топливо в бочки, после чего грузил их на свой личный автомобиль и покидал территорию комплекса. Процесс весьма трудоемкий, и совершить все необходимые махинации, не оставшись незамеченным, практически невозможно. Поэтому верная соратница просто отключала систему видеонаблюдения на время противозаконных деяний, после чего в журналах отчетов появлялись поддельные данные о расходе горючего.

Четыре раза похитителям все сходило с рук, и казалось, что жизнь налаживается. Но очередной налет на собственное место работы в мае 2022 года закончился визитом сотрудников полиции, которые и задержали обвиняемых. Тем не менее за короткий период преступной деятельности с территории автозаправочной станции удалось вывезти незамеченными более трех тонн нефтепродуктов на сумму около 140 тысяч рублей. Все присвоенное топливо подельники продавали на территории Хабаровского края, а выручку делили на двоих.

Максимальным наказанием за вмененные похитителям статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Присвоение или растрата» является лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас в отношении аферистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, и остается только догадываться, каким будет следующий план.