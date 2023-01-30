Верхом на лошади до Колымы: якутский путешественник пройдет 800 километров по лютому морозу

Всадник будет добираться почти месяц, а ночевать ему придется у костра Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Потомственный коневод, а с некоторых пор и путешественник Дугуйдан Винокуров из Якутии намерен отправиться верхом на лошади в Магаданскую область. Путешествие длиною в 800 километров пройдет по лютому морозу, без теплого ночлега, но с благими целями - почтить память великих предков, прославить материальное и духовное наследие республики и показать, на что способны якутские лошади.

Сквозь метели и вьюгу, верхом на коне

Экспедиция начнется уже совсем скоро, в десятых числах февраля. Верхом Дугуйдан отправится из Оймяконского района Якутии до Сеймчана, что на Колыме. Путь этот был выбран не случайно, той дорогой ходили предки много лет назад, когда Сеймчан был якутской территорией. Тогда купец и меценат Николай Кривошапкин часто ездил в Сеймчан помогать строить церкви и школы и был известен жителям Якутской губернии как покровитель бедных. Еще один человек, имя которого хочет напомнить путешественник, - Алексей Кулаковский, якутский писатель, который, к слову, много лет назад составил якутский алфавит.

В прошлом году всадник дошел верхом на лошадях до Москвы Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

- Проект называется «Дорогами великих предков», таких как Николай Иосифович и Алексей Елисеевич. Эти люди для нас важны, в Сеймчане они много раз бывали, помогали местным. Хочу увековечить их имена таким мероприятием, потому что сейчас они стали немного забываться, к сожалению, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Дугуйдан Винокуров.

Однако основной целью путешественника является все же налаживание сотрудничества между двумя регионами - пропаганда материального и духовного наследия, связанного с коневодством и продвижением якутской лошади.

Коневод хочет поднять конный туризм в республике Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

- Основная цель - показать якутскую породу лошади. Первый такой поход у меня был в позапрошлом году, тогда я дошел на лошадях из Оймякона до Москвы. Это заняло год и четыре месяца, пройдено 11 тысяч километров и 17 регионов. За путешествие сменилось семь часовых поясов, но цель была достигнута! - рассказывает путешественник.

До Москвы на лошадях

Прошлое грандиозное путешествие Дугуйдана, занявшее чуть ли не полтора года, не обошлось без трудностей. Группа выдвинулась в марте 2021 года, как раз тогда в республике бушевали сильные лесные пожары, озера и водоемы высохли, трава и кустарники выгорели. Как вспоминает Дугуйдан, пока еще шли по Якутии, лошади трое суток были без воды и еды.

Однажды лошадь чуть не упала вместе со всадником в обрыв Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Еще один страшный момент произошел в Бурятии, когда группа двигалась по 110 километру и наткнулась на ледники. Лошадь Дугуйдана поскользнулась и чуть не сорвалась с обрыва. К счастью, все обошлось, никто не пострадал, но этот эпизод врезался в память путешественника.

В пути было всякое, но своей цели путешественник достиг Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

- Завершили тот поход мы в июне уже 2022 года. После Улан-Удэ шли по федеральной трассе, заходили во многие регионы. Нас встречали хорошо, гостеприимно.

Тот большой переход до Москвы обошелся группе Дугуйдана почти в 5,5 миллиона рублей. На вопрос, кто спонсировал поездку, коневод отвечает, что вся страна. Куда бы они не заходили, им везде непременно помогали.

- Донаты кидали жители Якутии, встречали в регионах хорошо, мы останавливались в больших городах на ипподромах, в конных клубах. Сначала я просто поехал как коневод, хотел показать лошадей, но уже в пути я стал членом Русского географического общества. Сейчас я состою в якутском отделении РГО, они есть в каждом регионе России.

То путешествие стало знаменательным событием для Дугуйдана. Дойдя до Москвы, он принял участие в национальном празднике Ысыах, к слову, в прошлом году республика отмечала свое 100-летие и 390-летие вхождения в состав Российской Империи, большие празднества как раз проходили в Москве. На мероприятии Дугуйдан представил своих лошадей, именно тех, которые смогли преодолеть огромный путь из Якутии.

В Москве он принял участие в национальном празднике Ысыах Фото: телеграм-канал Дугуйдана Винокурова

Обратно путешественник возвращался уже на самолете, вместе с ним полетели и лошади. Как отмечает Дугуйдан, он бы никогда и нигде не оставил свою лошадь, таков обычай.

- У якутского человека есть два лучших друга - это нож и лошадь, и он никогда их не продаст, не подарит и не поменяет ни на что.

Якутские лошади жили с мамонтами

Как и тогда, новое путешествие Дугуйдана преследует цель продемонстрировать якутскую породу лошадей и популяризировать ее. Вообще, это очень древняя порода лошади, потомственный коневод говорит, что она ходила еще с мамонтами.

Якутская лошадь - одна из самых выносливых. Внешне она небольшого роста, с короткими ногами и большим животом. У нее больше шерсти, есть подшерсток, и эта лошадь способна выживать в самых экстремальных условиях. Пищу она может добывать даже из-под снега, раскапывая его копытом. Самая главная особенность якутской лошади - она очень быстро восстанавливается после долгих переходов.

- Я хочу вывести якутскую породу лошади на другой уровень, чтобы люди обратили на нее внимание, на ее уникальность, а также хочу в республике развить конный туризм: разрабатывать интересные маршруты на лошадях, да и просто, чтобы катались верхом, - говорит путешественник.

Верхом до Колымы

Сейчас полным ходом идет подготовка к путешествию. На днях Дугуйдан проедет до Кадыкчана на снегоходе и проверит, каково состояние дороги. Старт экспедиции намечен на середину февраля, в путь отправится один всадник, две лошади и группа из четырех сопровождающих. Если дорога в нормальном состоянии, они поедут на машине, а если ее нет - на снегоходах.

Сначала путь будет проходить по федеральной трассе «Колыма», а затем по старому тракту, так Дугуйдан повторит пути Алексея Кулаковского и Николая Кривошапкина. На Колыме они пройдут как через действующие, так и через заброшенные населенные пункты, например, через Кадыкчан, Большевик, Холодный, Сусуман, поселки Бурхала, Ягодное, Дэбин, Спорное, Оротукан и село Верхний Сеймчан.

Путь составит около месяца, а сам экстремальный переход будет посвящен национальному празднику Ысыах Олонхо, который состоится в 2023 году в Оймяконском районе.

Потомственный коневод

Дугуйдану 31 год, он потомственный коневод. Разведением лошадей занимался еще его дед, занимается отец, а теперь вот и сам путешественник. В их табуне около 250 голов, и всех их, как говорит Дугуйдан, они любят и ценят одинаково, и в каждой лошади они уверены.

Отправляться в такой суровый поход Дугуйдану совсем не страшно, он серьезно настроен и готов во всех смыслах - и физически, и психологически. В успехе экспедиции он не сомневается, надеется на лучшее, но готовится к любым непредсказуемым ситуациям.

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