Вывез на лодке и всадил нож: мужчина в Хабаровском крае погиб от рук рабочего на путине

Конфликт разгорелся посреди водоема Фото: Андрей КАРА

Спустя четыре года узнал свой приговор 28-летний мужчина, который, по версии следствия, совершил убийство своего знакомого, с которым работал на путине в Хабаровском крае. Всему виной - конфликт на почве алкогольного опьянения.

В 2019 году житель Владивостока 1994 года рождения обосновался в Ульчском районе, где трудился на осенней путине в акватории реки Амур. Локации с вахтовым методом работы часто располагаются в населенных пунктах с не самой богатой инфраструктурой и немногочисленными возможностями проведения свободного времени. Потому одним из распространенных занятий на досуге, как ни печально, является распитие спиртных напитков.

Особенно нежелательно, когда алкоголь не только сопровождает человека в свободное время, но и вмешивается в рабочий процесс. Так, 28-летний рабочий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не признавая неспособности отвечать за свои действия, решил соблюдать режим рабочего дня, поэтому кое-как сел в моторную лодку. Компанию мужчине составил его знакомый, который отправился с ним.

Спровоцировать конфликт с нетрезвым человеком бывает довольно легко - достаточно поправить неправильно сказанное слово или же попросить быть осторожнее человека, управляющего мотолодкой. В случае если ссора все же началась, то лучше отдалиться на безопасное расстояние от замутненного градусами разума и дать ему остыть. Но когда двое остаются в лодке посреди водоема - трудно избежать беды.

- В ходе конфликта, находясь в лодке в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес знакомому удар ножом в область шеи. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Однако полученная травма оказалась слишком сильной, в результате чего мужчина скончался уже в стенах больницы. Доказательств, собранных следствием, хватило, чтобы предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. После проведения следственных и процессуальных действий обвиняемый не стал отрицать свою вину в содеянном.

Согласно обвинительному приговору, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновный получил пять лет лишения свободы, которые придется провести в колонии строгого режима.

- Обвинительный приговор вынесен Ульчским районным судом. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.