Евгений Чадаев: «Загруженность промышленных предприятий дает рабочие места и зарплаты»

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Еще несколько лет назад у жителей Хабаровского края были достаточно пессимистичные ожидания. Практически никто не верил, что жизнь в регионе может начать меняться в лучшую сторону, о чем свидетельствовали данные социологических исследований. Однако, сейчас, на фоне уже начавшихся позитивных подвижек, уровень социального оптимизма пошел в рост.

Сегодня к своей 84-й годовщине Хабаровский край подходит в статусе одного из системообразующих регионов всей страны. Немалая доля успехов, достигнутых регионом, приходится на развитие краевого промышленного потенциала.

Так, край не оставляет амбиций по созданию полностью импортозамещенного самолета SSJ-NEW, первый полет которого, по прогнозам, должен состояться уже в 2023 году. Пока же корпорация «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре продолжает подготовительные действия по вводу нового самолета в эксплуатацию. В июле для испытаний был направлен образец корпуса SSJ-NEW. Перспективу производства видят не только в Хабаровском крае, поэтому в ходе прошедшего ВЭФ-2022 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Аэрофлот» заключили соглашение о поставке 89 самолетов на ближайшие семь лет.

- Набран хороший темп в промышленности, где нашими флагманами остаются авиастроение и судостроение, чьи заводы имеют заказы уже до 2030 года. Проблема денег ушла, осталась только проблема с кадрами, с которой правительство продолжает разбираться. Загруженность дает рабочие места и, как следствие, зарплаты. А это в лучшую сторону сказывается и на социальном самочувствии людей, - рассказал Евгений Чадаев, политолог, кандидат исторических наук.

Что касается судостроения, то по состоянию на август 2022 года, удалось увеличить объемы производства в 1,6 раза по сравнению с показателями прошлого года. На завершающем этапе производства находятся два краболовных судна «Кедон» и «Омолон». Кроме того, на базе АО «Хабаровский судостроительный завод» в этом году началась закладка несамоходного земснаряда.

Безусловным прорывом Хабаровского края в отрасли промышленности можно назвать вхождение четырех промышленных краевых предприятий в перечень системообразующих организаций российской экономики. В числе добавленных предприятий оказались: АО «ДВПО «Восход», ОАО «Дальхимфарм», АО «Дальэнергомаш» и ФКП «АПЗ «Вымпел имени П.В. Финогенова». Новый статус позволит предприятиям пользоваться мерами поддержки в виде льготного кредитования.

Работа губернатора региона Михаила Дегтярева и краевого правительства с минпромторгом России привела к выделению из федерального бюджета дополнительных средств на докапитализацию краевого фонда. Таким образом, предприятия получат на следующие два года более 173 миллионов рублей на займы. Еще около 51 миллиона рублей будет выделено предприятиям на гранты, которые позволят возместить проценты по кредитам.