Блокадный хлеб оказался в помойке: на Сахалине обесценили устроенную волонтерами патриотическую акцию

Участников акции возмутило такое отношение жителей Поронайска Фото: предоставлено редакции

Волонтеры из школы №2 в Поронайске провели акцию, посвященную снятию блокады Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Индивидуальный предприниматель Александр Перминов на безвозмездной основе испек блокадный хлеб, приближенный по рецепту к тому самому хлебу, который раздавали во время голода - по 125 граммов на человека. Кусочки, аккуратно упакованные в пищевую пленку, раздали жителям города. Дети-волонтеры подошли к акции с большим энтузиазмом, но в результате обнаружили, что их труд просто выкинули в помойку - кусочек блокадного хлеба заметили в урне сами ребята.

- Ученик пришел и говорит: «Оксана Васильевна, мы прошли туда-то, а там, представляете, лежит наш хлеб в мусорке». Он так возмущен был, и я прекрасно понимаю. Мы ведь людям говорили, что хлеб можно съесть, в каждый кусочек был вложен проспект с информацией, что это ученики школы проводят акцию, чему она посвящена. Кроме того, волонтеры говорили людям, для чего проходит эта акция, и что это за хлеб, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Бывшева, замдиректора по воспитательной работе школы.

Как рассказала замдиректора, в Поронайске дети активно участвуют в волонтерском движении. Организация «Счастье жить» проводит множество мероприятий, причем не только муниципального, но и районного масштаба. В этом году ребята делали акцию «Блокадная ласточка», движение реализует много грантовых проектов. Волонтерство в Поронайске всегда в почете.

Дети с большим энтузиазмом подошли к акции Фото: предоставлено редакции

Что касается акции «Блокадный хлеб», то ребята подошли к ее проведению с особым рвением. Всего было приготовлено 260 кусочков, волонтера одели потеплее, но в стилистике военного времени. На голове у него была пыжиковая шапка, поверх обмотанная платком, сверху на куртку надет халат, на ногах теплые валенки. Волонтер взвешивал кусочки на старых весах, а другие ребята рассказывали об акции.

Волонтеры аккуратно упаковали кусочки в пищевую пленку и вложили проспекты с информацией Фото: предоставлено редакции

На видеоролике ребята не просто раздают хлеб, они поясняют каждому человеку, что обозначает тот самый драгоценный кусочек. К слову, хлеб раздали меньше чем за час. Кусочек вручили и мэру города. Некоторые возвращались и просили хлеб для своих сестер и братьев, не обошлось и без индивидуумов…

Во время раздачи людям рассказывали о значении этой акции и этого хлеба Фото: предоставлено редакции

Люди спрашивали, зачем вообще нужна эта акция, а некоторые в Сети комментировали, мол, в блокадном Ленинграде вообще пирожные пекли. В полемику с такими людьми никто из участников не вступал, основной целью акции было напомнить, что люди тогда голодали, погибали, а сама акция является Всероссийской акцией памяти.

Сейчас в точности воспроизвести тот рецепт практически невозможно, в его составе были и опилки, и кора сосны, и другие ингредиенты. Предприниматель, с готовностью взявшийся за дело, постарался максимально приблизить рецепт, но при этом хлеб был съедобным, выкидывать его уж точно не стоило. И дети, и взрослые были обескуражены таким поступком. Волонтеры старались, вкладывали в эту акцию свое сердце, мораль, патриотизм, а кто-то взял и обесценил их труд одним движением.

- С точки зрения морали - чему мы тогда вообще учим наших детей, если сами берем и выбрасываем хлеб?! И вообще, это еще и отношение к самому хлебу. Дети были возмущены, они даже и представить не могли, что такое вообще может случиться.