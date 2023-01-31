Юрий Трутнев: Многое нужно сделать для качественного расширения маршрутов

Создание новых маршрутов позволит увеличить количество перевезенных пассажиров

Переориентация курса страны на Дальний Восток продолжает давать свои плоды, являясь не просто словами. Как доказательство - предоставление преференций, позволяющих создавать условия для комфортной жизни представителям субъекта. В том числе продолжается работа над доступностью авиаперевозок, где правительство продлило программу льготных авиаперевозок до 2025 года, реализуемых компанией «Аврора».

По словам заместителя председателя Правительства России Юрия Трутнева, за прошлый год авиакомпания «Аврора» сумела перевезти почти на 10 процентов больше пассажиров, чем в 2021 году. С созданием новых маршрутов в 2023 году планируется и дальше увеличивать этот показатель.

- Когда мы создавали компанию, мы говорили, что система не сможет развиваться, работая с большим количеством маленьких региональных авиакомпаний с непонятной структурой расходов и невозможностью создания единой системы обучения пилотов. В рамках создания авиакомпании «Аврора» мы планируем решить все эти вопросы, поэтому количество субсидий компании увеличивается, - рассказал Юрий Трутнев, полпред президента России в ДФО.

Вице-премьер также отметил, что на ближайшее время перед Дальним Востоком стоят большие задачи по организации инфраструктуры и улучшению сервиса.

- Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы мы расширяли маршруты, а также безопасно, качественно и экономно могли перевозить пассажиров. Среди задач - создание более или менее однотипного состава судов, обучение персонала и создание центров обслуживания.