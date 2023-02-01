«Он гладил мои ножки и спинку, пока я спала»: родственники раскрыли шокирующие подробности о жизни пятилетней девочки из Приамурья

Карина с родным отцом на отдыхе в Анапе. Фото: предоставлено героями публикации.

По природе, законам и здравому смыслу ребенок должен расти в окружении любящих родителей – мамы и папы. Но если мать использует родную дочь в корыстных целях, не имея желания заботиться о ней так, как полагается родителю, имеет ли право отец взять на себя все хлопоты о ребенке, к тому же имея огромное желание? Нет, посчитал Благовещенский городской суд Амурской области. Ребенок должен жить с матерью, какой бы она не была и какие травмы бы не наносила она и ее новый муж пятилетней Карине. Это не случайная ситуация, а реальная история, которая происходит прямо сейчас в Амурской области.

Егор и Карина прекрасно ладят. Фото: предоставлено героями публикации.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ

Егор и Яна влюбились друг в друга, будучи еще совсем зелеными, ей – 17 лет, ему - 21. Оба учились. Егор – в вузе, Яна – в колледже. Любовь переросла в беременность, а за ней и свадьбу. Так образовалась новая ячейка общества. Но просуществовала она недолго.

В октябре 2017 года родилась Карина, а в марте 2020-го ее родители развелись. Во время бракоразводного процесса отец не мог видеться с дочкой, ему попросту запрещала экс-супруга, ссылаясь на развод и раздел имущества. При этом родная мать не горела желанием воспитывать дитя – отдала дочку на попечение к бабушке. А когда материнская любовь окончательно растаяла, Егор получил звонок от бывшей супруги и просьбу забрать дочку себе. Уговор заверили нотариально, подписав соглашение об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей.

Поставив в нужном месте закорючку, мать отдала вещи и документы ребенка отцу и на целый год забыла о материнстве. Но спокойная и счастливая жизнь длилась у Егора и Карины недолго.

Я МАТЬ!

Весь год Карина спокойно общалась с бабушкой Светой (матерью Яны) и даже несколько раз виделась с самой мамой. Отец никогда не препятствовал этому. Но 12 февраля 2022 года девушка решила вспомнить, что она мать и тайно забрала ребенка.

- Карина тогда гостила у меня, а Яна просто воспользовалась мной и забрала дочку, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Светлана, бабушка девочки.

На следующий день, 13 февраля, Егор позвонил бабушке, чтобы узнать, когда дочка будет дома, но услышал совсем не то, что ожидал. Светлана призналась, что ее дочь забрала внучку. Перепуганный Егор начал звонить Яне, чтобы выяснить, где сейчас находится Карина, но бывшая супруга игнорировала его.

- Я обратился в полицию Белогорска с просьбой о помощи в возврате ребенка мне. Там я провел около полутора часов. Сотрудникам органов полиции и ПДН удалось выйти на связь с бывшей женой. Она сказала, что ребенок с ней, они находятся в Благовещенске и возвращать дочь она не собирается. Сотрудница ПДН на мои попытки выяснить, где же именно находится мой ребенок и когда она будет возвращена домой, сказала, что она мать и имеет полное право взять ребенка, независимо от того, осведомила она меня или нет. На мой вопрос, что же делать в данной ситуации, сотрудник ПДН ответила, что разобраться нам нужно самостоятельно, и они ничего в данной ситуации сделать не могут, - рассказывает Егор, отец Карины.

Это стало переломным моментом в отношениях супругов. Яна не шла не мировую и не хотела слышать никаких доводов. Начались судебные разбирательства.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К февралю 2022 года и Яна, и Егор полностью отошли от прошлых отношений и построили новые. Яна вышла замуж за Александра, к которому и переехала в Благовещенск. В этом же году она родила вторую дочь Еву, уже от нового супруга.

Егор повстречал в Белогорске Анастасию. Примечательно, что Яна забрала дочь буквально за пару дней до свадьбы Егора и Насти - пара обменялась кольцами 14 февраля 2022 года.

Когда Карина жила с отцом, семья ездила вместе на отдых. Фото: предоставлено героями публикации.

Отношения в каждой семье складываются по-разному.

- Саша с Яной часто ругаются. Яна даже обращалась к своей старой подруге Миле с просьбой о помощи – говорила, что Саша бьет ее и Карину, закрывает внучку в туалете, а также запирает квартиру и надолго уходит. Эти постоянные скандалы происходят на глазах у детей и весь дом это слышит. А провокатор этих скандалов – моя дочь, - говорит Светлана.

При этом в семье Егора ситуация абсолютно противоположная.

- Егор вообще очень спокойный человек. В отношениях с его новой женой Анастасией у них все хорошо, - добавила Светлана.

И ТАК СОЙДЕТ

Условия для жизни ребенка в каждой семье тоже разные. Яна с Сашей живут в квартире матери Саши. Небольшая гостинка на 30 квадратов – место проживания двух взрослых, пятилетней Карины и пятимесячной Евы. Судя по информации из апелляционного определения Благовещенского городского суд Амурской области от 25 января 2023 года, для Карины в этой квартирке есть «все условия» – диван тахта, который поставили у балконной двери под телевизором, а также некое «место для игр». Судя по кадрам, которые были сняты недавно, место для игр располагается примерно там же, где взрослые оставляют пустые бутылки из-под спиртного. При этом в квартире Егора у девочки есть отдельная большая комната, в которой установили детский домик - в нем любит играть Карина.

В доме Егора для девочки есть все условия для комфортной жизни. Фото: предоставлено героями публикации.

С февраля 2022 года Карина на постоянной основе жила с мамой. Как рассказывают родственники девочки, за десять месяцев она сходила в детский сад с десяток раз. Остальное время ее воспитанием и развитием не занимались. Гуляла Карина по балкону, ведь, как сказала ей мама – там тоже есть свежий воздух.

В ноябре Яна вновь устала от материнства и отвезла Карину уже к прабабушке.

- Она не оставила даже сменную одежду на следующий день. Просто привезла и оставила ее с человеком, который сам нуждается в сторонней помощи. Я смогла забрать девочку только на следующий день, - говорит бабушка Карины.

(НЕ)ДЕТСКИЙ РАЗГОВОР

Светлана позвонила Егору и попросила его забрать Карину к себе. Ведь до этого девочка успела рассказать бабушке, что родители обижали ее, якобы за плохой аппетит.

- А тебя за что наказывают, зайка? – спрашивает бабушка Карину.

- Не знаю. Меня папа (отчим) ругает и мне стыдно, - говорит девочка.

- Почему тебе стыдно?

- Не знаю…

- А сколько раз он тебя закрывал в туалете?

- Много.

- А мама что делает в этот момент? Пытается вытащить тебя оттуда?

- Нет, потому что он ключом тогда закроет дверь. Я боюсь. И свет когда выключат в комнате и туалете, мне страшно. Они будут спать и меня не услышат.

Девочка рассказывает об этом с напряжением. Во время разговора пытается спрятаться – ей явно неприятно это вспоминать. Подробности не озвучивает и при этом приговаривает: «Но я же никому не мешаю». Слова ребенка подтверждают и соседи, которые не раз слышали, как девочка по несколько часов «голосит» в туалете. Об этом свидетельствуют голосовые сообщения от соседей, которые прошли экспертизу на подлинность.

В то же время в ответах полиции значится, что соседи постоянно видят Карину с новыми игрушками, веселую и никаких криков от ребенка не слышали.

ЗДОРОВЬЕ ПОДОРВАНО

- Когда мы в ноябре забрали Карину, взвесили, а она всего около 13 килограммов. А ей пять лет! - ужасается бабушка.

Папа Егор и мама Настя - так Карина называет любимых родителей. Фото: предоставлено героями публикации.

Сейчас, по словам родственников девочки, Карине требуется помощь, любовь и забота близких людей. Во-первых, у нее есть очевидные проблемы с весом и физическим здоровьем. Во-вторых, было проведено диагностическое обследование, судя по которому следует, что «мать в отношении девочки использует формы жестокого обращения, которые наносят психический и физический вред здоровью». В-третьих, сказывается отсутствие занятий с ребенком.

- Карина сейчас плохо запоминает стишки, песенки. Она не помнит, в какие времена года идет снег, растет трава. Она говорит: «Что-то я забыла». Буквы категорически отказывается учить. Плюс ко всему, когда она жила с Яной, ее муж называл Карину тупой и некрасивой, говорил, что ее никто не любит и она никому не нужна. Во взаимоотношения с сестрой он указывал Карине, что Ева ей не сестра и ее нельзя трогать, хотя Карина любит ее и тоже просит забрать к нам. То, что рассказывает Карина – это очень страшно. И у меня нет оснований не верить ей. Она не могла такое придумать, ведь это придумать нереально, - рассказывает Анастасия, супруга Егора.

Кроме того, произошел и еще один эпизод. О нем Карина рассказала своей маме Насте во время вечернего приема ванной.

- Она раздевается и говорит мне: «Мам, вот скажи мне одно – зачем Саша меня трогал?» Я спрашиваю за что и где он трогал ее. На что она отвечает: «Он гладил мои ножки и спинку, когда я спала». Я спросила, что еще он сделал, но Карина лишь сказала: «Я больше не хочу рассказывать», - добавила Анастасия.

Анастасия стала для Карины второй (или даже первой) мамой. Фото: предоставлено героями публикации.

В данный момент Егор, Анастасия и Светлана ждут очередного судебного заседания. Они верят, что представленные ими доводы и доказательства помогут в окончательном решении, и Карина останется жить с мамой Настей и папой Егором.

С 23 ноября биологическая мать девочки не выходила на связь с бывшим мужем и матерью, хотя все номера родственников не менялись и доступны. Яна объявила в розыск дочь через поисково-спасательный отряд «Амур». В обращении к общественности Яна подчеркивает, что ей «не дают общаться с ребенком».

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