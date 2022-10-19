«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Собаки и кошки с обложки»

Проголосовать за своего любимца можно один раз в 24 часа Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Собаки и кошки с обложки». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившуюся фотографию вашего питомца и загрузить ее на наш сайт.

Ваш котик мило зевает? Пес смотрится на фотографиях, как настоящих интеллигент? Или ваш хомяк похож на плюшевого? Все эти и многие другие кадры идеально подойдут для нашего фотоконкурса.

Конкурс проходит с 19 октября по 19 ноября 2022 года. За каждую фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» 88.3 FM, в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Заявку для участия можно подать в специальной форме на сайте «КП» - Хабаровск» или отправить фото в WhatsApp радио «Комсомольская правда» по номеру 8-962-223-38-83.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя и фамилию участника, кличку питомца

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

Сеть ветеринарных клиник «Бонифаций».

Сеть ветеринарных клиник «Бонифаций» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Ветеринарная клиника «Юнивет»