Погоня в стиле Голливуда: пьяный водитель пытался скрыться от полицейских на Колыме

Водитель вылетел на встречку, повредил шины и врезался в столб. Фото: скриншот с видео

Действие происходит в сумерках: по ночным дорогам проносится сначала одна машина, видно, что уходит от преследователей. В камере мелькают только скачущие фары - автомобиль виляет, водитель пытается уйти от погони… Следом, с воем сирены, проносится патрульная машина. Момент. Поворот. И вот первый автомобиль уже врезается в столб.

На этом дело не кончается - водитель выбегает из машины и пытается скрыться, но быстрые полицейские настигают его. Следующий кадр - убегавший уже в патрульной машине, дышит в трубку. Вердикт ясен - автобеглец пьян.

Мужчина был пьян. Фото: скриншот с видео

Эта история - не сценарий голливудского фильма, а вполне реальная ситуация, произошедшая в Магадане. Пьяный автомобилист попытался уйти от погони, до последнего игнорировал требования инспекторов ДПС и думал, что ему-таки удастся скрыться. В эту ночь фортуна, можно сказать, оказалась все же на его стороне. Да, он попался, но мало ли что могло произойти и к каким последствиям привело бы, продолжи он кататься пьяный по городу.

Как рассказал Владислав Клепцов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Магаданской области, заметили инспекторы странное поведение автомобиля на объездной дороге Магадана, когда патрулировали улицы.

- Ночью 16 октября экипаж ДПС Госавтоинспекции по Магаданской области в ходе патрулирования улиц, находясь на объездной дороге в областном центре, заметил автомобиль Nissan Fuga. Водителю был подан сигнал об остановке. Водитель автомобиля данный сигнал проигнорировал и попытался скрыться, - говорит Владислав Клепцов.

Развитие событий немного изменилось после того, как пытаясь скрыться, водитель совершил опасный маневр на кольцевой развязке 31 квартала и повредил о бордюрные камни шины на авто. Закончилась пьяная езда после того, как машина врезалась в столб. К счастью, водитель остался цел и даже смог бегать.

Полицейские его догнали, посадили в свою машину и предложили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что водитель употреблял спиртное. Инспекторы составили протоколы. По делу началась проверка. Какое наказание ждет мужчину за его кульбиты на дороге - пока неизвестно. Но совершенно точно он еще долгое время не сможет сесть за руль.

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