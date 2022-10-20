Подшаманил и увез прочь: двое человек погибли в реке на списанном «КАМАЗе» на Колыме

Грузовик был списан, но это не остановило мужчину Фото: СУ СКР по Магаданской области

Виновник трагедии на Колыме пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности. Управляя «КАМАЗом», водитель не справился с управлением, и грузовик упал в реку. Сам мужчина выжил, в отличие от двоих товарищей.

Все случилось 16 июля. Компания из трех работников рыбной отрасли поехала на точку. У бригады в распоряжении были «КАМАЗы», часть из которых давно списали. 33-летний Евгений решил починить один из сломанных автомобилей и взять его в личное пользование. Стоит отметить, что прав у мужчины нет.

Именно на этой машине рыбаки отправились на работу. Все шло гладко, пока они не доехали до переправы через реку Вилига.

- Находясь на постройке, водитель допустил небрежность при езде, и грузовик упал в водоем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, представитель СУ СКР по Магаданской области.

Утонувшая машина Фото: СУ СКР по Магаданской области

Река была достаточно глубокой, и автомобиль полностью ушел под воду. Евгений не пострадал, отделавшись испугом. Пассажиры - женщина и мужчина - утонули в кабине «КАМАЗа». Расследование этого случая было завершено. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Евгений свою вину признал в полном объеме и ждет вердикта суда. Рыбаку грозит до четырех лет лишения свободы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Трагедия на Колыме: водитель без прав утопил двоих друзей в «КАМАЗе»

Два человека утонули по вине водителя «КАМАЗа» в реке Вилига Магаданской области (подробнее)