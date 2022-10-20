Михаил Дегтярев: Режим экономии топлива в Хабаровском крае пока не вводится

В сентябре 2022 года прекратилась поставка газа с месторождения «Сахалин-1». Фото: Роснефть

В сентябре 2022 года прекратилась поставка газа с месторождения «Сахалин-1». Голубым топливом проекта снабжался север Сахалинской области, Приморье и Хабаровский край. План по обеспечению потребителей газом разрабатывает Минэнерго РФ.

- Основное, о чем мы договорились, до 25 октября Министерство энергетики соберет все необходимые документы вместе таким образом, чтобы мы могли быть уверены в гарантированном обеспечении Хабаровского края топливом, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Сейчас газ в Хабаровский край поставляет АО «Газпром» из ресурсов Сахалинской области. Но его объем недостаточен. Тем не менее власти края обещают: «Замерзнуть не дадим никому».

- Со своей стороны мы отработали все аварийные схемы снабжения, временные схемы снабжения и углем, и мазутом, и дизелем. На эту тему совместно с Дальневосточной генерирующей компанией и с малой энергетикой работаем уже месяц. Замерзнуть мы никому не дадим. Очень хотим, чтобы все наши котельные и ТЭЦ работали все-таки на газе. Пока режима экономии в Хабаровском крае никакого не вводится, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор региона.