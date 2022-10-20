Хабаровский край год за годом оснащается благоустроенными общественными пространствами

За 2022 год в крае благоустроят 91 общественную территорию Фото: Правительство Хабаровского края

Для выхода из кризиса Хабаровскому краю просто необходимо было синхронизировать работу всех органов власти от районного уровня до федерального, и Михаилу Дегтяреву с этой задачей удалось справиться. Губернатор Хабаровского края демонстрирует открытость и готовность к диалогу, и его конструктивный подход уже начинает приносить свои плоды. Так, впервые за долгие годы обозначен четкий срок по решению проблем обманутых дольщиков, расселению бараков, ремонта дворовых территорий.

От благополучия дел в сфере ЖКХ напрямую зависит комфорт и настроение жителей Хабаровского края, поэтому регион, отмечающий на днях свое 84-летие, делает большую работу по улучшению жилищных условий - как в Хабаровске, так и в самых отдаленных уголках края.

За минувший год своими глазами увидели изменения более миллиона жителей из 53 муниципальных образований края, где продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

- В Хабаровске появляются новые общественные пространства - парки и скверы, что делает город имиджевым местом притяжения молодежи. Кроме того, по программе «1000 дворов», инициированной Юрием Трутневым, сегодня преображаются дворы, при этом сами жители края принимают активное участие в выборных процессах по благоустройству дворовых территорий. Благодаря только своей инициативе жители бесплатно получают хорошие, красивые дворы, - рассказала Анна Ардован, председатель президиума Ассоциации товариществ собственников жилья города Хабаровска

По итогам года планируется благоустроить 91 общественную территорию, на что было выделено более 377 миллионов рублей, из которых почти 338 миллионов - деньги из федерального бюджета. Серебряным призером всероссийского онлайн-голосования в 2021 году стал проект «Самбо-90». Объект, отвечающий за имидж столицы края, будет завершен к концу 2022 года.

Давняя проблема аварийного жилищного фонда решается путем сноса бараков и предоставления нового жилья. На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске расположены 66 аварийных двухэтажных многоквартирных домов, в том числе пять включены в программу, и 61 многоквартирный дом признан аварийными после 1 января 2017 года и в программу не включен, однако будет включен в следующую программу.

На 12 сентября 2022 года в крае расселены уже 1663 человека, а до 2024 года расселение коснется 3819 человек согласно утвержденной программе.

- Пусть и не быстрыми темпами, но аварийное жилье исчезает из города. Мы видим, каким красивым становится наш край. Желаю нашему региону дальнейшего развития и процветания, чтобы каждый житель или гость был счастлив, жил в достатке и благополучии. Ведь мы - это и есть наш край!