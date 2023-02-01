Глава управления транспорта Хабаровска Владимир Ощановский: В автобусах должно быть не менее +12 градусов в любое время года

Владимр Ощановский также рассказал, куда обращаться с жалобами на работу общественного транспорта Фото: Сергей ПЯТКОВ

Минувшие рекордные морозы испытывали на прочность не только жителей Хабаровска, но и множество сфер. Например, пристальное внимание было приковано к общественному транспорту. Люди жаловались на холод в салонах, задержку автобусов, трамваев и троллейбусов. Обо все этом, а также возможном будущем общественного транспорта Хабаровска в эфире РАДИО КП (88,3 FM) мы поговорили с Владимиром Ощановским, начальником управления промышленности, транспорта, связи администрации города.

- Какой температурный режим должен быть в салонах автобусов?

- Нормативных документов, определяющих температурный режим в автотранспорте, нет. Есть только документы рекомендующие, которых должен придерживаться перевозчик. В них говорится, что в салоне должно быть не менее +12 градусов вне зависимости от того, зима это или жаркое лето.

- Во время холодов были жалобы на низкую температуру в автобусах?

- Естественно. С приходом январских холодов жалобы были значительные, и на это было много причин. Температура достигала -39 градусов в утреннее время. У кого-то автобусы ночью стоят в гаражах и на линию выходят более-менее теплые.

Но у многих наших перевозчиков, которые не хотят развивать свой автобусный парк, транспорт находится на улице. Водители в пять утра приходят, кто-то прогревает машины, кто-то нет, и выходят на маршрут.

К тому же при таком морозе холод в салоны попадал и во время открытия-закрытия дверей. Если в автобусе еще и слабое отопление, то, естественно, рекомендованная температура не достигается.

На сегодняшний день в автобусах придерживаются температурного режима. Я не говорю, что соблюдают, но придерживаются.

- Проводятся ли рейды по проверке температурного режима в автобусах?

- Со своей стороны мы еженедельно то в письменном виде, то в устном напоминаем перевозчикам об этом. Но управление не наделено функцией контроля, и мы не имеем права проводить проверки, тем более - выносить какие-то административные штрафы и так далее.

Для этого есть Роспотребнадзор, транснадзор, административный контроль мэрии Хабаровска, а если что-то связано с нарушением правил дорожного движения - это ГИБДД. Эти органы вправе проводить проверки и применять соответствующие меры к перевозчику, который совершает нарушения.

Мы проводим мониторинг. Два-три раза в неделю наши сотрудники выходят на любой маршрут и в течение трех-четырех часов проверяют работу автобусов в качестве пассажиров. Мы привлекаем и перевозчика, чтобы он видел, нарушают ли его сотрудники рекомендации, ПДД, график движения или нет.

- Много жалоб на то, что автобусы не соблюдают график. Как обстоят дела в этом году?

- Это нужно разделить на две части: часы пик и время между 10:00 и 17:00. Зачастую сложности возникают во время пробок. У нас в городе только одна полоса выделена под автобусы (находится на Краснореченской улице - прим. ред.). И та в этом году находилась в состоянии, которое оставляло желать лучшего: где-то почищена, где-то - нет. Да и наши автолюбители стараются занимать эту полосу, даже несмотря на то, что там стоят видеокамеры, и не дают автобусам проехать.

Что касается трамваев, то автолюбители часто выезжают на пути, особенно на улицах Шеронова, Карла Маркса и в других местах. Плюс мы знаем, что наши водители, бывает, совершают на трамвайных переездах аварии. И вагоны полчаса-час простаивают, потому что объехать ДТП не могут.

- Крупная компания предложила городу выполнить реконструкцию хабаровского электротранспорта. Но на проведение работ требуется не меньше 35 миллиардов рублей. О чем идет речь?

- О том, что одна из компаний пришла в администрацию с предложением взять на концессию электротранспорт, плюс всю маршрутную сеть Хабаровска, плюс еще ряд направлений. Пока создана рабочая группа, идет обсуждение того, как это будет в дальнейшем. Все будет зависеть от того, какие предложения будут совпадать с интересами администрации Хабаровска.

- Может, отдать компании какую-то часть?

- Концессионер не хочет брать часть, ему нужен весь блок вплоть до платных стоянок, содержания дорог, благоустройства и так далее. В противном случае те деньги, которые он намерен вложить в реконструкцию, через определенный период времени не окупятся.

- Есть ли горячая линия для обращений и жалоб по поводу нарушений на транспорте?

- В каждом автобусе есть телефон перевозчика, куда необходимо обратиться. Второй номер - это диспетчерская: 45-00-56. Работает днем и ночью. Ну и плюс приемная в управлении промышленности, транспорта, связи: 32-53-41.

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