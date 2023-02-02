Заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев: Как перестроить производственный процесс, чтобы он стал более простым, дешевым и интуитивно понятным

Заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев и старший руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Борис Посадский Фото: Сергей ПЯТКОВ

В условиях растущей конкуренции любому предприятию требуется постоянно наращивать объемы производства, повышать темпы работы, искать новые пути реализации выпускаемой продукции. Главным ресурсом в достижении необходимых экономических показателей является повышение производительности труда, причем без сокращения сотрудников, снижения качества работы и принципов ведения бизнеса в целом. В настоящее время повышение производительности труда становится задачей номер один для бизнеса. Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года. Хабаровский край подключился к нацпроекту уже в 2021. Какие мероприятия проводят в рамках проекта, что такое механизмы бережливого производства и как они функционируют, и какое время занимает работа с предприятием - об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» поговорили с заместителем министра экономического развития Хабаровского края Дмитрием Пугачевым и старшим руководителем проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Борисом Посадским.