Михаил Дегтярев: Хабаровский край - в авангарде разворота России на Дальний Восток

Губернатор поприветствовал всех гостей краевого собрания Фото: Правительство Хабаровского края

20 октября Хабаровский край отметил свой 84-й день рождения. Год за годом регион боролся с пессимистичными настроениями его жителей, и это дало свои положительные результаты. Люди вновь поверили в свой край и его светлое будущее. Поэтому в Краевом музыкальном театре на собрании, посвященном Дню Хабаровского края, почти не было свободных мест.

С приветственной речью на собрании выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который отметил растущий статус региона в качестве форпоста России на Дальнем Востоке.

- Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона, чьи страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств. Наш край - в авангарде разворота страны на Восток. География, логистика, многолетние дружеские отношения со странами Азии диктуют нам быть флагманом этих процессов, - заявил губернатор.

Глава региона уделил особое внимание работе, которая позволяет сохранять устойчивость экономики, несмотря на введенные санкции. Большая роль здесь отведена переориентации товарных потоков, что увеличило грузооборот. За развитие промышленного потенциала края отвечают судостроительные заводы, предприятия по обработке древесины, переработке рыбы и добыче металлических руд.

- Наращиваются и темпы строительства. По итогам только первых восьми месяцев 2022 года ввод жилья превысил 254 тысячи квадратных метров - плюс 12% к прошлогодним показателям.

Концертная программа с участием творческих коллективов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В начале года, как только в крае появилась угроза безопасности, правительство активизировало работу с представителями бизнеса, благодаря чему удалось не допустить существенного роста цен на социально значимые товары. Местные производители вместе с этим вносят большой вклад в продовольственное обеспечение, увеличив собственный выпуск молока и яиц.

Не обошел вниманием губернатор тему специальной военной операции, где участвует немало жителей Хабаровского края.

- В боевом строю или на своем рабочем месте - будущее нашей страны и края зависит от нашей сплоченности и поддержи президента, всех воинов и добровольцев, которые отстаивают законное право жителей русских земель быть русскими, быть со своей Родиной!

Участникам боевых действий оказывается всесторонняя поддержка. Так, помимо федеральных мер поддержки, губернатором введена краевая единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей всем мобилизованным.

Еще раз поздравив всех с днем рождения региона, Михаил Дегтярев принял участие в церемонии награждения памятными знаками отличившихся жителей Хабаровского края.

Почетным гражданином Хабаровского края стала 90-летняя Зинаида Сиротина Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Почетным гражданином Хабаровского края стала Зинаида Сиротина, доктор медицинских наук и почетный профессор Дальневосточного государственного медицинского университета Минздрава России. Три пары, чей брак длится уже больше 50 лет, получили памятные знаки за супружеское долголетие. Две жительницы из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре удостоились знака «Материнская слава» за героическое воспитание в своих семьях шестерых детей.