Любые деньги за секс со жрицей любви: житель Комсомольска в предвкушении страстной ночи нарвался на сутенера-мошенника

Реклама интим-услуг стала триггером для мужчины: недолго думая, он позвонил жрице любви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Василий (имя изменено - прим. ред.) - рядовой житель Комсомольска-на-Амуре, которому не чужды человеческие страсти. Показанная то ли случайно, то ли на основе предпочтений интернет-реклама разожгла в 48-летнем мужчине желание близости с женщиной. Но идти по долгому пути в виде знакомств и романтических подарков комсомольчанин не хотел.

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА РАЗВОД

Реклама интим-услуг стала триггером, и Василий, недолго думая, набрал указанный номер. Трубку подняла женщина, которая предложила комсомольчанину встретиться и продиктовала адрес места свидания. Когда мужчина прибыл на место, дамы там не оказалось.

По телефону «ночная бабочка» заявила о том, что ей нужна предоплата. Своевременно. Цена вопроса - 6000 рублей. Василий деньги перевел с стал ждать. Но вместо желанной дамы в телефоне комсомольчанина снова раздался звонок. Это был менеджер жрицы любви (в простонародии - сутенер).

Мужчина заявил, что нужно оплатить страховку услуг. С Василия потребовали еще 10 тысяч рублей. Комсомольчанин условия выполнил и снова стал ждать. Менеджер дамы опять позвонил изнывающему от нетерпения мужчине и объявил, что деньги так и не пришли. Василий перевел сутенеру еще 10 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Но менеджер продолжал стоять на своем: «Деньги не пришли, повторите платеж». Только тогда до Василия дошло, что все это была разводом и никакой сотрудницы секс-индустрии не существует. Облапошенный мужчина пошел в полицию.

- По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейскими принимаются меры по установлению и розыску лиц, причастных к совершению противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Фейковой «ночной бабочке» и ее лжесутенеру грозит до пяти лет колонии.