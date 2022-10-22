Молчание – золото: в Хабаровском крае мужчина попал под суд, рассказав знакомому о находке двух килограммов золота

Мужчина хранил в тайне найденные свертки золота в течение девяти месяцев Фото: Прокуратура Хабаровского края

Работники золотодобывающих предприятий редко жалуются на маленькие зарплаты, однако, денег, как известно, много не бывает. Поэтому сложно держать себя в руках, когда в этих самых руках оказываются более 13 миллионов рублей в виде золотых слитков.

Однако, присвоение чужого может довести до суда, как и вышло с 30-летним жителем Солнечного района и 34-летним жителем Новосибирска, решившими провернуть многомиллионную аферу.

Как удалось установить следствию, сотрудник золотодобывающего предприятия в Николаевском районе в июне 2021 года нашел два килограмма золота, расфасованного в полимерные свертки. Возможно, решив, что драгоценный металл лежал плохо и находился под угрозой похищения, мужчина присвоил находку себе. А чтобы золото больше не попалось на глаза кому-то еще, работник спрятал его в тайник, где хранил его около девяти месяцев.

Скрывать свою удачу от всех мужчина долго не смог и рассказал про драгоценные сбережения своему знакомому, с которым они решили, наконец, обналичить золото, продав его в Хабаровске.

Операция продолжилась в марте 2022 года, когда напарник самопровозглашенного владельца двух килограммов золота забрал металл из тайника и спрятал в своем автомобиле, на котором направился в столицу Хабаровского края, но здесь все пошло не по плану.

- По пути следования в город Хабаровск мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Золото изъято из незаконного оборота. Его стоимость составила свыше 13,5 миллионов рублей, - сообщили сотрудники прокуратуры Хабаровского края.

Обвинение предъявлено горе-торговцам по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору». После утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд.