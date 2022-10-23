Устроил кровавую бойню: житель Хабаровска зарезал сожителя тетушки и едва не прорубил той голову топором

Сейчас уголовное дело передано в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске отправят под суд 27-летнего парня. Тот убил сожителя своей тети, а потом едва не прикончил и ее саму. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Кровавую бойню хабаровчанин учинил в июне этого года. Молодой человек жил у своей тетушки. У один из дней он сильно перебрал со спиртным и устроил родне скандал. Первым под горячую руку попал сожитель тети.

— Обвиняемый нанес 41-летнему мужчине не менее 13 ударов ножом в различные части тела. Смерть 41-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, — рассказали в ведомстве. И даже произошедшее не стало поводом для того, чтобы остановиться. Следом парень набросился на тетю. Только на этот раз в его руках оказался топор, который он буквально вонзил женщине в голову, но ранении оказалось не столь критичными. Возможно, молодой человек и попробовал бы довести дело до конца, но его остановил случайный свидетель.

Женщину увезли в больницу, а ополоумевшего от убойной дозы алкоголя парня забрали в полицию. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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