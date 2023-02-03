Детей вытаскивали из смятого автобуса: жесткая авария с бензовозами произошла на Сахалине

Пятеро детей госпитализированы в холмскую больницу Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На Сахалине этим утром произошла страшная авария на трассе между Южно-Сахалинском и Холмском. Школьный автобус с детьми внутри попал в аварию. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следом за легковушкой ехало два груженых бензовоза, затормозить на скользкой дороге не получилось, они тоже «догнали» легковой автомобиль. Как стало известно «КП» - Хабаровск», пятеро детей забрали в Холмскую больницу. По данным источника, травмы не являются тяжелыми.

Автобус и легковушка серьезно пострадали Фото: Telegram/@crimesakh

Холмская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Также Холмский отдел СУ СК России по Сахалинской области завел уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Видео с места аварии очевидцы прислали в телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Люди, проезжающие по трассе, помогали вытаскивать детей Фото: Telegram/@crimesakh

Сейчас на месте работает большая группа следователей и криминалистов от областного СУ СК. Они выясняют обстоятельства произошедшего, осматривают место аварии, проверяют состояние детей на предмет телесных травм.

Страшная авария случилась рано утром, 3 февраля Фото: Telegram/@crimesakh

- Группа уехала, они работают на месте происшествия, но с ними нет пока связи, интернет не ловит. Пока полной информации об аварии нет, специалисты работают. По предварительным данным, пятеро детей в больнице. По обстоятельствам получается, что виноват водитель легкового автомобиля. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Сзади за легковым автомобилем ехали по той же полосе два бензовоза, соответственно, они тоже стали участниками столкновения, там скользко, идет снег, бензовозы, конечно, применили экстренное торможение, но полностью остановиться не смогли, деваться им было некуда, - рассказали редакции в СУ СК по Сахалинской области.

Дорога оказалась заблокированной бензовозами Фото: Telegram/@crimesakh

Авария произошла на автотрассе Южно-Сахалинск - Холмск рано утром, 3 февраля, в районе Чапланово. Школьный автобус работал в этом районе, он собирал детей по деревням и отвозил в школу.