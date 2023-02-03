Снизу – рыба, сверху – кот: фантастические существа замечены на набережной Хабаровска

Фигуры из дерева и гофрокартона расположились на льду Амура Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Участники самоорганизующейся выставки «Наречие» вновь разбавили яркими впечатлениями суровые зимние будни хабаровчан, представив на набережной Амура свои творения из гофрокартона и дерева. Несмотря на ежегодные недовольства со стороны городской администрации, мероприятие стартовало в Хабаровске пятый год подряд.

«На льду встали на хвосты Хабруйские РыбоКоты! Точнее, РыбоКотики» - такими словами начинается описание самой заметной в этом году скульптуры – РыбоКотиков. Скульптура высотой в три с половиной метра представляет собой милейших представителей семейства кошачьих, но только выше пояса. Нижняя же половина, как можно понять из названия, состоит из рыбьих хвостов.

Рост рыбокотиков - 3,5 метра, поэтому их улыбку видно издалека Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Появление Рыбокотиков на льду Амура – дело рук хабаровского скульптора Константина Генова, чьи работы ежегодно становятся хэдлайнерами акции. Однако на их месте могло оказаться не умиляющее, а, скорее, внушающее страх существо.

- Изначально мы хотели ставить русалку из советского мультфильма «В синем море, в белой пене…» - колоритную даму с рыбьей головой и большими губами. Но позже к работе подключилась моя жена Екатерина, и мы решили сделать выбор в пользу чего-то более милого. Но простых котиков делать не хотелось, поэтому решили совместить, и так появились Рыбокотики, - рассказал «КП» - Хабаровск» Константин Генов.

Желающие могут посмотреть мультфильм про легенду появления рыбокотиков Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Скульптура обрела жизнь благодаря семейной работе. Екатерина нарисовала эскизы и акварельную иллюстрацию, а позже, вдохновившись милыми существами, художница сделала еще и мультфильм, рассказывающий легенду появления рыбокотиков. Посмотреть мультпроизведение может каждый, кто отсканирует код на табличке у самой скульптуры. Но на этом потенциал персонажа не иссяк, и к мультику также был записан музыкальный трек.

Кроме того, в честь пятилетия выставки участники решили отдать дань уважения значимой для города и художников акции. Так, Екатерина нарисовала пять открыток с изображениями по мотивам скульптур, представленных на выставке в течение всех пяти лет выставки. У почитателей работ скульпторов и художников есть возможность отблагодарить мастеров и приобрести открытки с любым из творений.

Константин Генов не пропустил ни одного «Наречия» в Хабаровске, и создание к выставке фигуры внушительных размеров – уже некая традиция. Плюс, скульптура задает своего рода концепцию всей экспозиции, представленной на набережной.

Выставка притягивает людей, желающих взять кусочек тепла и света от милых существ Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Так как фигура, в силу своих габаритов, возможно, считается ведущей, то все участники стараются подгонять свои задумки под нее. Так, к Рыбокотикам другие ребята сделали рыб. Этот косяк рыбок также является отсылкой к самой первой выставке, в связи с пятилетием «Наречия».

С каждым годом выставка собирает под своим именем все больше участников с новыми идеями. В этом году компанию Рыбокотикам еще составила орава недовольных зайцев, со своими претензиями о равноправии и уважении. «Наречие» дает возможность творцам воплощать свои задумки, а жителям дает эмоции и впечатления. Поэтому у всех желающих еще есть время успеть познакомиться с героями выставки вживую, чтобы дальше с интересом ожидать новых скульптур акции в следующем году.

Возмущенные зайцы вышли на митинг Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Людям все больше нравится эта затея, потому что зимой в городе вообще мало, чего происходит. А так есть какое-то интересное движение, которое помогает людям поднимать себе настроение. Ведь на многих баннерах написано, что Хабаровск – город творческих людей, вот мы проявляем себя и делаем тяжелую зиму веселее.