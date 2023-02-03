Пешеходный мост, новый микрорайон у воды и Европа у границы с Китаем: как преобразится Хабаровск до 2030 года

Грандиозная реновация призвана охватить все районы города и и вывести быт его жителей на новый уровень Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Основные положения мастер-плана развития Хабаровска представлен в краевой столице. Грандиозная реновация призвана охватить все районы города и и вывести быт его жителей на новый уровень. Мастер-план будет реализовываться по нескольким ключевым направлениям.

- Согласно данным соцопросов, хабаровчан волнуют неблагоприятные жилищные условия и городская среда, низкий доход и нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест, недостаточный уровень высшего образования и низкое качество работы общественного транспорта, нехватка новых интересных мест и ярких событий. Поэтому ключевые задачи нашего мастер-плана мы сформировали с учетом запросов людей, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

САМОБЫТНЫЕ РАЙОНЫ

Итак, как же будет выглядеть Хабаровск через несколько лет? Предполагается, что каждый район города станет самобытным и самодостаточным. Особенно спальные. Одно из решений - формирование интегрированных районов. То есть здесь будет обеспечен полный спектр повседневных сервисов и услуг. А развиваться интегрированные районы будут на основе Центров городской жизни (ЦГЖ).

ЦГЖ - это открытые городские пространства, созданные там, где наиболее интенсивные пешеходные потоки. В центрах появятся магазины, кафе, рестораны, спортивные центры, офисы и коворкинги. Всего в Хабаровске откроют девять ЦГЖ. Каждый из них будет создан вокруг знаковых для района объектов. Например, в Северном центр откроется у кинотеатра «Хабаровск».

В каждом Центре городской жизни появятся благоустроенные парки и скверы. Всего - 19 общей площадью 139 гектаров.

ЦЕНТР

- Исторический центр выходит к берегам Амура, откуда открывается вид на уникальные панорамы хребта Хехцир, островов, утеса. Здесь сохранилась архитектура всех больших стилей XX века. Центр станет маленькой Европой у границы с Китаем, - сообщил Михаил Дегтярев.

Проект «Ревитализация исторического центра» предполагает реставрацию исторических зданий и их современное использование, создание якорных объектов. Например, такими могут стать новое здание Дальневосточного художественного музея, новый речной вокзал. Также в проекте заложено комплексное благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров и центральной улицы - Муравьева-Амурского. Стоимость - 5,7 миллиарда рублей.

НАБЕРЕЖНАЯ

Речной «фасад» Хабаровска сформирует объединенная набережная - самая протяженная на Востоке (более девяти километров). Обе ее части свяжет пешеходный мост. На берегу Амурского затона появится новый жилой район «Городская гавань». Площадь жилой застройки оценивается в 900 тысяч квадратных метров, а общественно-деловой - 120 тысяч квадратных метров. Объем небюджетных средств на этот проект планируется привлечь в размере 10,4 миллиарда рублей, а частных вложений - более 112 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений до 2040 года превысит 30 миллиардов.

Жемчужиной объединенной набережной станет новый Дальневосточный художественный музей. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства, которые сейчас хранятся в запасниках. Посещаемость музея превысит 265 тысяч человек в год, а стоимость его - шесть миллиардов рублей.

- Часть набережной станет витриной живописных природных ландшафтов нашего края. И посещаемость составит не менее 1,2 миллиона человек в год. Общий объем вложений в инфраструктуру составит около 12 миллиардов. Мы проектируем [набережную] за свой счет, - добавил глава Хабаровского края.

МЕЖВУЗОВСКИЙ КАМПУС

Предполагается, что к 2030 году здесь будут учиться 32 тысячи студентов. Они смогут не только получаться знания, но и попробовать себя в работе научно-исследовательского центра Академии наук, и на площадках, примыкающего к кампусу технопарка «Амур».

ЖИЛЬЕ

Основным механизмом увеличения объемов и качества жилой застройки станет комплексное развитие территорий (КРТ). Мастер-планом развития Хабаровска определено шесть таких мест. На развитие инженерной, транспортной и социальной и инфраструктуры требуется выделить большие деньги - свыше 100 миллиардов рублей. Пример - микрорайон «Ореховая сопка».

К 2030 году в планах увеличить объем жилой застройки до 3,7 миллиона квадратных метров с перспективой к 2040 в 5,5 миллиона «квадратов». Новые дома появятся рядом с местами приложения труда. А основные рабочие места будут сосредоточены в Северной и Южной индустриальных зонах во внешнем контуре и в постиндустриальной экономической зоне.

- К 2030 году в этих трех зонах будет создано 25 тысяч рабочих мест. А инвестиции в новые проекты обеспечат почти 3/4 прироста валового городского продукта, - добавил губернатор.

ТРАНСПОРТ

К 2025 году в Хабаровске 85 дорог будет приведено к нормативному состоянию, их ремонт и реконструкция обойдутся в 4,5 миллиарда рублей. Что касается общественного транспорта, то мастер-план предполагает его модернизацию. К 2030 году планируется заменить 550 автобусов, троллейбусов и трамваев. Общая стоимость - 9,7 миллиарда.

Обновление автобусного парка произойдет за счет Дальневосточного автобусного промышленного кластера. Инвестор уже зарегистрировал компанию в крае и готовится подписать соглашение на резидентство в ТОР. Совокупный объем инвестиций - 6,3 миллиарда, мощность производства - 420 автобусов в год. Параллельно будет создан инженерный центр на базе «Волгабас». Потребность других дальневосточных городов в автобусах вполне может быть перекрыта хабаровскими машинами.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

- Суммарная стоимость ключевых проектов до 2030 года превышает 225 миллиардов рублей. Их реализация стимулирует вложения частных инвесторов в сопряженные проекты и жилой, и коммерческой недвижимости, в объекты гостеприимства, туризма в объеме еще 765 миллиардов рублей, - сообщил Михаил Дегтярев.

Развитие ключевых территорий и интегрированные районы к 2030 году позволят 90 процентам горожан жить в 15-минутной пешей доступности от повседневных благ, парков и скверов. Создание экономических зон и совершенствование транспортной инфраструктуры поможет сократить время в пути от дома до работы и обратно в среднем с 50 до 20 минут.

В планах создать более 60 тысяч рабочих мест. Экономическая ревитализация центра и открытие грузопассажирского пункта пропуска на острое Большой Уссурийский позволит увеличить туристический поток в город до 2,2 миллиона человек. Развитие высшего образования, согласно проекту, приведет к тому, что число абитуриентов, поступивших в вузы города, вырастет на 15 процентов. Реализация стратегического мастер-плана Хабаровска предполагает увеличения населения краевой столицы и ее агломерации до 770 тысяч человек минимум.

- Нам мастер-план понравился. Нам кажется, что он действительно стратегический, действительно создает целый ряд новых пространств. Он, скажем так, выигрывает с точки зрения удобства для людей, доступности до места работы, до места отдыха, в нем есть новые центры такие, как межвузовский кампус, речной вокзал, парки есть в каждом районе. Это мастер-план, проработка которого может позволить Хабаровску стать удобнее красивее и благополучнее, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

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