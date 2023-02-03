В нужное время в нужном месте: пожарный из Комсомольска-на-Амуре в свой выходной спас соседку из огня

Пожарный спасает жизни уже более 20 лет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатель из Комсомольска-на-Амуре стал героем, справившись с огнем в соседней квартире собственного дома. Благодаря оперативным действиям мужчины, который в этот день не находился на службе, огонь не успел распространиться и привести к серьезным последствиям.

Командир отделения 13 пожарно-спасательной части восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Трухин четко знает, что у профессии спасателя не бывает выходных, а стремление помогать не может исчезать с окончанием рабочего дня или началом отпуска. Именно профессионализм огнеборца в экстренной ситуации помог сохранить жизни жителей дома по проспекту Победы в Комсомольске-на-Амуре. Однако если бы обстоятельства сложились по-другому, то, вероятно, беды было не избежать.

Утром 31 января местный пожарно-спасательный гарнизон получил сообщение о возгорании в квартире на первом этаже по причине замыкания электропроводки, что привело к горению в щитке. Но в этот день перед пожарными встала задача высшего уровня сложности, так как в доме одновременно горели уже две квартиры - аналогичное электрозамыкание стало причиной возгорания квартиры на третьем этаже. Опасность ситуации заключалась в том, что замыкание произошло рядом с газовой плитой. Повредился газовый шланг, после чего из трубы вспыхнуло факельное горение, что не могло не напугать хозяйку квартиры. Поддавшись панике, женщина открыла окно, но от притока кислорода пламя лишь усилилось. Теперь огнем уже была охвачена кухонная мебель, и хозяйка эвакуировалась из квартиры на задымленную площадку.

Пожарный Сергей Трухин в свой выходной планировал с утра отправиться по делам, но, спускаясь по лестнице, заметил пожар, который к тому моменту уже нельзя было не заметить.

- На третьем этаже две женщины в панике метались по площадке. Одна кричала, что квартира горит, холодильник. Мне объяснили, что газовый шланг вырвало после замыкания, и потом начало гореть. Я сразу понял, что если не перекрыть газовую трубу, то дело может кончиться совсем плохо, - рассказал Сергей Трухин.

Пожарные уже были в пути, но, понимая масштабы возможных последствий, спасатель дополнительно вызвал газовщиков. Затем мужчина отключил на счетчике электричество и, вооружившись фонариком и мокрым полотенцем, начал движение внутрь квартиры.

В старом доме нет никаких шаровых вентилей, поэтому для перекрытия подачи газа нужен специальный ключ, который Сергей - сосед, проходивший мимо по своим делам, при себе не имел. Тогда пожарный начал импровизировать.

- Сначала ножом пытался, но лезвие тонкое. Пришлось искать что-нибудь другое. Пригодилась ложка, ей и перекрыл. Было уже много горящих проводов, и электрооборудование загорелось. Я залил все водой, отодвинул плиту от стены, окна открыл и вышел из квартиры. К этому моменту на месте уже были наши пожарные. Газовщики тоже подоспели, и я их сразу в ту квартиру отправил, чтобы все проверили и посмотрели.

Добравшись до первого этажа, Сергей увидел, что счетчик горит еще в одной квартире, но там уже профессионалы взяли все в свои руки, предоставив, наконец, герою заслуженный отдых. Благодаря тому факту, что командир отделения спускался из дома именно в ту минуту, площадь возгорания в квартирах не превысила половины квадратного метра, а все жильцы остались живы и здоровы.

Стаж Сергея Трухина в пожарной охране уже насчитывает более двух десятков лет, и за этот срок пожарный успел спасти не одну жизнь. Так, за смелость при ликвидации возгорания в 2017 году спасатель был удостоен медали «За отвагу» от правительства. Достойно проявить себя Сергей успел уже и в этом году, за несколько недель до событий, произошедших в его доме. Тогда его усилиями удалось спасти девочку из задымленного подъезда в Комсомольске-на-Амуре.

- Мы прибыли на место вызова, по внешним признакам пожар был в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Я в составе звена газодымозащитной службы направился проверять верхние этажи, и на одной из лестничных площадок увидел девочку. Она с двумя собаками покинула квартиру, но растерявшись или испугавшись, не смогла выйти на улицу.

Огнеборец подключил к своему баллону индивидуальное спасательное устройство, и, надев на ребенка капюшон, вывел ее вместе с питомцами на свежий воздух.

Ради спасения детей пожарный готов рисковать и своей жизнью, ведь сам является отцом сына и дочери. С самых малых лет мужчина рассказывает детям о важности соблюдения требований безопасности. Свои знания он передает и другим ребятам, которым необходимо знать об опасности игр с огнем. Для этого Сергей регулярно беседует с учениками школ. Дети с упоением слушают истории от людей-супергероев, спасающих жизни, поэтому однажды школу посетило целое отделение на пожарной автоцистерне. Кроме того, огнеборцы всегда рады видеть ребят и в своей пожарной части, где Сергей Витальевич с удовольствием проводит экскурсии.

Сам мужчина не хвастается своими подвигами, предпочитая просто качественно выполнять свою работу, но край, тем не менее, должен знать своих героев. А жители должны быть уверены, что независимо от того, есть ли на спасателе защитная одежда, и даже если на дворе выходной - стремление помогать и спасать превыше всего.