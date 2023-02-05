Отравился угарным газом: девять человек, среди которых были дети, спасли из огня в Хабаровске

Один человек пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 5 февраля в Хабаровске загорелась десятиэтажка на Амурском бульваре, 51. В 23:26 сообщение о ЧП поступило к сотрудникам МЧС, которые незамедлительно выехали на место.

Когда пожарные прибыли к дому, из него валил густой черный дым. Горела квартира на третьем этаже. В ходе разведки спасатели выяснили, что на площади 10 квадратных метров загорелись домашние вещи владельцев жилья. Среди завалов был найден мужчина, который отравился угарным газом. Его сразу же передали медикам для оказания помощи.

- Второе звено спасателей эвакуировало людей с верхних этажей дома. Всего по лестницам вывели 34 человека. В индивидуальных спасательных устройствах эвакуировали девять человек, среди которых было два ребенка, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар полностью потушили уже к 23:59. К тушению привлекали 11 человек и три единицы техники. На данный момент причины пожара достоверно не установлены. Их выяснят сотрудники госпожнажзора, которые работают на месте.

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