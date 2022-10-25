«Мама, мне не страшно»: ребенок заперся в квартире и ждал помощи в ЕАО

Когда мать вернулась, то с ужасом поняла: дверь не поддается Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Оставляя ребенка одного дома, родители действуют на страх и риск. Да, бывают случаи, когда обстоятельства вынуждают на некоторое время запереть чадо в квартире и наказать не совершать глупостей. Но от форс-мажоров не застрахован никто.

В Биробиджане женщине срочно нужно было забрать результаты анализов. Дома кроме нее и четырехлетней дочери никого не было. Путь лежал в соседний дом, поэтому биробиджанка решила оставить ребенка дома: «За десять минут ничего не случится».

Спасатели сами еле открыли просевшую дверь Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Малышка на всякий случай заперлась изнутри. Когда мать вернулась, то с ужасом поняла: дверь не поддается. Около получаса женщина безуспешно пыталась открыть замок. Выход был только один - звать на помощь. Встревоженная биробиджанка обратилась к спасателям.

Женщина успокаивала ребенка до приезда спасателей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пока помощь была в пути, женщина успокаивала дочурку. Она строго настрого запретила ей ходить на кухню - самое опасное место в доме. Ребенок из-за двери в ответ успокаивал маму: «Все хорошо, мне не страшно». Прибывшие спасатели обточили инструментом ключ от замка и с трудом, но открыли просевшую входную дверь. Малышка бросилась на руки маме.

Сотрудники МЧС обточили ключ Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Нельзя исключать возникновения происшествий по причине детской шалости. Оставшись один, запертый в квартире, ребенок, может спровоцировать пожар, уронить на себя крупные предметы, мебель, дотянуться до аптечки с лекарствами. Поэтому спасатели просят взрослых о максимальном контроле за деятельностью детей. Если возникает случай, что взрослому нужно отлучиться, следует попросить другого взрослого присмотреть за ребенком, - прокомментировала Ольга Минчакова, пресс-секретарь главка МЧС России по Еврейской автономной области.