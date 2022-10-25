Едва не сжег заживо: в Хабаровске мстительный гость спалил дом друзей, которые не пустили его пить водку

За мужчиной тянулась дурная слава: 11 судимостей за кражи и грабежи Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Банальное застолье едва не закончилось гибелью хозяев дома в поселке имени Горького. На огонек в полусгоревшую усадьбу решил заглянуть гость, которого домочадцы видеть явно не хотели. Свое фи они высказали в лицо незваному мужчине и захлопнули дверь. Гость затаил обиду.

ГОСТЬ С 11 СУДИМОСТЯМИ

В частном доме на Славянской улице жили муж и жена, которые частенько закатывали шумные попойки с людьми разной степени маргинальности. Очередное застолье в ночь с 20 на 21 октября супруги проводили вдвоем, но стук в дверь их не удивил. На пороге стоял 31-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) и жуть как хотел присоединиться.

За мужчиной тянулась дурная слава: взрывной характер, неконтролируемая агрессия, особенно в состоянии алкогольного опьянения, жажда наживы. Из-за всего этого мужчина успел нажить 11 судимостей за кражи и грабежи, а также несколько «ходок» в места не столь отдаленные. С таким гостем определенно не очень хочется садиться за один стол.

Не хотели этого и супруги. Памятуя о его прошлых выходках (драки, оскорбления и так далее), муж и жена отправили Николая восвояси. Настырный гость уходить не спешил, поэтому хозяевам пришлось применять физическую силу. Уголовника вытолкали за пределы двора и закрыли калитку прямо перед носом. Такого оскорбления вышвырнутый гость простить не мог.

ОПОЛОУМЕВШИЙ МСТИТЕЛЬ

Николай проник на веранду, открыл окно и с улицы поджег штору. Перед уходом, по предварительным данным, входную дверь чем-то подпер, отрезав людям внутри путь на улицу. Но в сторону выхода супруги даже не собирались - огонь уже охватил тамбур и стремительно расползался по ветхому дому. Супруги смогли спастись через окно.

- Вызов по данному адресу поступил в 00:24. На место оперативно выехали несколько подразделений пожарной охраны. В 01:00 пожар был локализован, к 03:30 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, официальный представитель краевого главка МЧС РФ.

Усадьба выгорела дотла. От бревенчатого дома остались только остов, угольки да немногочисленные обугленные вещи. Ущерб супруги оценили в 410 тысяч рублей и пошли в полицию. Потерпевшие указали на Николая, начались поиски подозреваемого.

ОФИЦИАЛЬНО

Полицейские задержали мужчину в течение дежурных суток. Хабаровчанин дожидается избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания.

- Заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщил «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, официальный представитель городского УМВД РФ.

Расследование продолжается.