Кровавая любовная драма: жительница Хабаровска изрезала милого ножом и бросила умирать в подъезде

Суд в Хабаровске поставил точку в деле о кровавых разборках между любовной парой Фото: Прокуратура Хабаровского края

Суд в Хабаровске поставил точку в деле о кровавых разборках между любовной парой. Между 51-летней Марией (имя изменено - прим. ред.) и ее сожителем, который на 11 лет младше избранницы, начали вспыхивать разногласия. Они привели к тому, что женщина неоднократно хваталась за нож.

БОЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мария с возлюбленным снимала квартиру в доме по переулку Анадырскому. На протяжении пяти лет мужчина переодически позволял себе оскорблять и даже поколачивать избранницу, особенно после алкогольных застолий. Правоохранительные органы заводили уголовные дела о побоях, но обычно возлюбленные мирились, заявления отзывались, в доме наступал мир.

Но всякому терпению есть предел, Мария достигла его в апреле 2022 года. Пара выпивала, мужчина снова начал оскорблять даму сердца. Из-за чего - уже не помнит никто из участников ссоры. Итогом конфликта стало ножевое ранение, которое Мария нанесла в шею своему избраннику. Благо рана была неглубокой, сосед вызвал мужчине скорую, все обошлось.

После больницы хабаровчанин вернулся домой. Случившееся заставило двух взрослых людей пересмотреть свои отношения. Пара приняла решение расстаться. Но мужчина не хотел съезжать с квартиры, а Мария не желала оставлять жилье ему. Так и продолжали бывшие соседствовать.

ОКО ЗА ОКО

В мае экс-возлюбленные решили выпить и снова заиграла старая шарманка: мужчина начал поносИть бывшую на чем свет стоит. Мария попыталась выставить экс-сожителя, но тот лишь отмахнулся. Разозлившись, женщина снова схватила нож. На этот раз она нанесла бывшему шесть ударов по телу: три спереди, три - сзади.

Мужчина больше не мог сопротивляться. Мария, не выпуская нож из руки, волоком оттащила экс-избранника на лестничную площадку и бросила под дверью. Мимо проходил почтальон, который предложил вызвать скорую. Женщина парировала: «Как он ко мне относился, так и я к нему. Ничего ему не надо», и ушла отмывать полы от крови.

Почтальон все же вызвал истекающему кровью мужчине скорую. Врачам удалось спасти хабаровчанина.

ОФИЦИАЛЬНО

Первый эпизод с ножом Марии не забыли - правоохранительные органы вели расследование. Квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью. После майских событий к уголовному делу добавилась статья «Покушение на убийство».

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Проникся к ней и бывший, который простил Марию и даже просил не лишать ее свободы.

- Суд приговорил 51-летнюю женщину к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Королева, помощник прокурора Индустриального района города.