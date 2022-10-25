Михаил Дегтярев: Идеи нашей молодежи находят воплощение на производстве и в учебных программах

На Дальнем Востоке создан креативный кластер, который объединит идеи молодежи Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край активно образовывает территории, претендующие на статус флагманских по различным направлениям. И если промышленным центром, отвечающим за производство, является Комсомольск-на-Амуре, то Хабаровск на протяжении последних лет закрепился в качестве инжинирингового центра.

Неслучайно именно столица Хабаровского края в этом году уже в девятый раз приняла Общероссийский конгресс инженеров, что, безусловно, способствует повышению популярности инженерных специальностей в вузах региона.

- Ребята предлагают идеи, которые находят воплощение на производстве и в учебных программах. Кроме того, мы синхронизируем наши образовательные программы с потребностями экономики. Сегодня мы можем видеть бурный рост логистики, в том числе с помощью строительства новых железных дорог реконструируются БАМ, Транссиб, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Конгресс стал частью проекта «Интересная работа, достойные зарплаты», чья ценность не только в практической части, но и в площадке, которая предоставляется для дискуссий.

Рост популярности инженерного направления способен привести к образованию технологического суверенитета.

- Это одна из основных генеральных задач - научиться самостоятельно производить то, что раньше мы покупали. Сегодня крайне мало людей, способных эффективно работать в программном обеспечении российского производства. Возможно, оно требует развития, поскольку наши конкуренты развивались на протяжении десятилетий, но нам нужно продолжать свое развитие. Мы нуждаемся в создании культуры потребления и сообщества разработчиков. Этот вопрос требует отдельного внимания и, возможно, собственной государственной программы, - рассказал Геннадий Маркелов, председатель общественного совета Министерства промышленности и торговли Хабаровского края.

Обилие молодежи, готовой творить и создавать, стало весомым фактором для создания на Дальнем Востоке креативного кластера. Одним из системообразующих проектов стала анимационная студия «Мечталет», уже успевшая завоевать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Дальний Восток, несмотря на свою малочисленность, в рамках креативного кластера будет смотреться интересно. Анимационное направление вообще довольно уникально для Дальнего Востока. Никто ранее этим не занимался, и все началось с команды энтузиастов. Никто не верил, что получится, но получилось, - рассказал Глеб Павленко, режиссер анимационной студии «Мечталет».

В ближайших планах по развитию кластера - создание анимационных классов и мультимедийных образовательных парков, а также строительство технополиса, который соединит в себе вузы и колледжи.