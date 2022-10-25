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Общество25 октября 2022 9:00

Михаил Дегтярев: Идеи нашей молодежи находят воплощение на производстве и в учебных программах

Хабаровский край работает над становлением технологического суверенитета
Богдан СМЫШЛЯЕВ
На Дальнем Востоке создан креативный кластер, который объединит идеи молодежи

На Дальнем Востоке создан креативный кластер, который объединит идеи молодежи

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край активно образовывает территории, претендующие на статус флагманских по различным направлениям. И если промышленным центром, отвечающим за производство, является Комсомольск-на-Амуре, то Хабаровск на протяжении последних лет закрепился в качестве инжинирингового центра.

Неслучайно именно столица Хабаровского края в этом году уже в девятый раз приняла Общероссийский конгресс инженеров, что, безусловно, способствует повышению популярности инженерных специальностей в вузах региона.

- Ребята предлагают идеи, которые находят воплощение на производстве и в учебных программах. Кроме того, мы синхронизируем наши образовательные программы с потребностями экономики. Сегодня мы можем видеть бурный рост логистики, в том числе с помощью строительства новых железных дорог реконструируются БАМ, Транссиб, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Конгресс стал частью проекта «Интересная работа, достойные зарплаты», чья ценность не только в практической части, но и в площадке, которая предоставляется для дискуссий.

Рост популярности инженерного направления способен привести к образованию технологического суверенитета.

- Это одна из основных генеральных задач - научиться самостоятельно производить то, что раньше мы покупали. Сегодня крайне мало людей, способных эффективно работать в программном обеспечении российского производства. Возможно, оно требует развития, поскольку наши конкуренты развивались на протяжении десятилетий, но нам нужно продолжать свое развитие. Мы нуждаемся в создании культуры потребления и сообщества разработчиков. Этот вопрос требует отдельного внимания и, возможно, собственной государственной программы, - рассказал Геннадий Маркелов, председатель общественного совета Министерства промышленности и торговли Хабаровского края.

Обилие молодежи, готовой творить и создавать, стало весомым фактором для создания на Дальнем Востоке креативного кластера. Одним из системообразующих проектов стала анимационная студия «Мечталет», уже успевшая завоевать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Дальний Восток, несмотря на свою малочисленность, в рамках креативного кластера будет смотреться интересно. Анимационное направление вообще довольно уникально для Дальнего Востока. Никто ранее этим не занимался, и все началось с команды энтузиастов. Никто не верил, что получится, но получилось, - рассказал Глеб Павленко, режиссер анимационной студии «Мечталет».

В ближайших планах по развитию кластера - создание анимационных классов и мультимедийных образовательных парков, а также строительство технополиса, который соединит в себе вузы и колледжи.

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