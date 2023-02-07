Василий Кравченко: Мы поможем изменить отношение пациентов к себе

Василий Кравченко - главный врач стоматологической клиники «Ден-тал-из» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Существует мнение, что государственная стоматология - это ненадежно, больно и, возможно, долго. Однако одной из клиник в Хабаровске удалось развеять этот миф и наладить работу таким образом, чтобы добиться высоких результатов. Об этом рассказал в прямом эфире на РАДИО КП (88,3 FM) Василий Кравченко - главный врач стоматологической клиники «Ден-тал-из».

- Министерство здравоохранения поставило основной целью развитие клиники - это социальная направленность. Мы установили высокую планку, чтобы сравнять качество бесплатной и платной стоматологии. То есть услуги, которые оказываются по полису ОМС должны быть равны услугам по полису ДМС и за наличный расчет. Трудно было поверить, что это возможно, но на сегодняшний день мы это сделали. Оснащение каждого рабочего места в клинике равнозначно. Врачи работают на том же оборудовании, теми же материалами и инструментами. Уровень квалификации неразличим, оказывает доктор платные или бесплатные услуги.

Единственное, что доставляет неудобства, по мнению специалиста, это время ожидания оказания услуг. Желающих записаться на прием к высококвалифицированным врачам очень много. Клиника обслуживает весь Железнодорожный район, а также поселок имени Горького. В планах клиники прийти к диспансерному наблюдению, чтобы пациенты каждые полгода-год сами приходили на осмотр. Тогда очереди будут не такими длинными.

- Услуг, которые входят в полис ОМС очень много. В том числе и элементы ортодонтического лечения, что редко можно встретить в государственных клиниках. Мы пошли по пути переоснащения клиники. Это крайняя необходимость в реалиях сегодняшнего дня, ведь стоматология без этого невозможна. Также мы пытаемся создать прослойку врачей, которую называют «стоматология общей практики». Это достаточно широкая специальность. Только особо сложные манипуляции не входят в компетенции такого специалиста. Все остальное врач может выполнить. У него есть все возможности.

В Хабаровском крае есть программа льготного зубного протезирования. Особая категория граждан может получить протезы за счет государства. По словам специалиста, стоматолог общей практики может этих пациентов и вылечить, и удалить, и протезировать.

- У нас высокие требования к кандидатам на работу в клинике. У докторов должна быть серьезная мотивация. Все специалисты, которые приходят в клинику, проходят обучение. Для этого есть все необходимое оборудование, материалы и инструменты.