Чуть не лишились яиц: работу птицефабрики в Комсомольске приостановили из-за массовой гибели куриц

Возможной причиной падежа мог стать птичий грипп Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социальные сети подняли панику из-за массовой гибели птиц на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре. Причиной падежа вполне мог стать птичий грипп, но пока эта информация своего подтверждения не нашла. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края, руководство фабрики решило приостановить отгрузку яиц до выяснения причины гибели птиц.

- Конечно же, мы в курсе ситуации, информация о падеже к нам поступила практически одновременно от птицефабрики вечером 24 октября, и от нашего краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская станция по борьбе с болезнями животных». Сразу же на место отправился специалист госветслужбы, чтобы выяснить все обстоятельства и принять необходимые меры, - рассказала Наталья Пылина, заместитель начальника управления ветеринарии.

Куры гибнут от гриппа

На птицефабрике были отобраны необходимые пробы, как показал анализ, в них обнаружена РНК вируса гриппа «А». Это простой грипп, который может быть и низкопатогенным и высокопатогенным. Является ли заболевание действительно птичьим гриппом, будет выяснять Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. На исследование к ним отправили анализы.

- Мы ждем сейчас оттуда результат. Но в любом случае, в соответствии с правилами, мы проводим все мероприятия. Однозначно предприятие работает в режиме закрытого типа, усилен санитарно-пропускной режим, работают все дезинфекционные барьеры, установлена пароформалиновая камера. Более того, специалисты госветслужбы ведут строгий учет падежа, проводят вскрытия, - говорит собеседница.

Сколько именно погибло куриц на фабрике, в управлении не сообщили, но то, что падеж действительно происходит - подтвердили. При этом падежом считается гибель половины процента от поголовья птиц в одном птичнике. На птицефабрике «Комсомольской» падеж выявлен в двух цехах.

Край лишился яиц?

Несмотря на производственные мощности, птицефабрика добровольно решила приостановить отгрузку яиц. Пока продукция этой фабрики на прилавки попадать не будет. Но в управлении заверили, что жители региона без яиц не останутся, в те точки, куда поступало яйцо из Комсомольска, завезут продукцию хабаровского производителя. То же касается и самого Комсомольска-на-Амуре, город обеспечат яйцом из Хабаровска.