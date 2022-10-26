Она приносила пойманную мышь всем прохожим вокруг Фото: скриншот из видео

Небольшой город потрясло крупное событие. Биробиджан обсуждает появление на публике девочки, которая ведет себя странно и пугает прохожих. 18-летняя Вика Н. (имя героини изменено - прим. ред.) ходила по улицам в камуфляжной одежде с мертвой мышью в зубах, приставала к незнакомцам, а также рычала и лаяла на сотрудников Росгвардии. Видео происходящего быстро разлетелись по городу, и на кадрах жители увидели давно знакомого им человека.

ВСЯ В ХАКИ И С НОЖОМ В РУКАХ

Вика уже не первую осень выходит из дома, чтобы делать странные вещи. Ее заставали и за порчей гвоздями табличек на домах, и за поеданием сырого мяса неизвестного происхождения, и даже за нанесением себе увечий. В этот раз она показалась с мышью во рту, лаяла и выла на сотрудников при исполнении, отказывалась уходить домой и не отходила от служебной машины. Некоторые жители города рассказали редакции, что тоже становились уличными «жертвами» Вики. По их словам, девушка пыталась облизывать им руки, кусала и называла «хозяевами», а также поджидала с ножом в темных переулках. Такое случается практически каждый год, но о случаях, чтобы кто-то пострадал, ничего не известно.

- Она может представлять опасность для самой себя. Отмечается, что на других людей она не нападает, но может вредить себе. Был случай, когда она кидалась под машину, но тогда обошлось без травм, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Конопаткин, депутат гордумы Биробиджана.

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ

Многие думали, что имеют дело с несовершеннолетним подростком, но оказалось, что Вика уже не ребенок. Раньше она жила с бабушкой, но в 18 лет вышла из-под опеки, от единственной родственницы съехала. Где она живет сейчас и чем занимается, никто не знает. Раньше жизнь Вики находилась под пристальным вниманием сотрудников ПДН, но теперь помочь ей они не в силах.

Будучи ребенком, Вика неоднократно проходила принудительное лечение в психиатрической клинике. Источник «КП» - Хабаровск» в учреждении сообщил, что ей диагностировали шизофрению. Проявляется болезнь так: Вика то ведет себя как обычный человек, то начинает думать, что она собака. Ее поведение меняется в подражание животному.

На этот раз девушку снова смогли найти и передать в руки медиков. На данный момент она вновь проходит лечение в больнице. Ранее знакомые Вики говорили «КП» - Хабаровск», что девушка может быть беременна. Эту гипотезу медики опровергли.

- Сейчас судьба девушки находится на контроле. Мы поддерживаем связь с ведомствами, следим за ее жизнью. Конечно, неправильно, что Вика гуляет по улицам одна и находится без надзора. Мы хотим ей помочь и дать все необходимое медикаментозное лечение. Также будут поданы соответствующие запросы о признании ее недееспособной. Если у девушки будет опекун, за ней будет кому следить и ухаживать.

Насколько известно, Вика с бабушкой больше не общается и не считает женщину за авторитет. Девушка - сирота, о других родственниках ничего не известно. Также нет достоверной информации о ее прошлом: где она жила, на кого училась, есть ли у нее друзья. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за историей девушки из Биробиджана.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Рычащая девочка кошмарит Биробиджан: она ходит с мертвой мышью в зубах и кидается на людей

Девушка из Биробиджана с мышью в зубах мешала работать сотрудникам Росгвардии (подробнее)