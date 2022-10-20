Рычащая девочка кошмарит Биробиджан: она ходит с мертвой мышью в зубах и кидается на людей

Свой трофей она с гордостью демонстрировала всем прохожим Фото: скриншот из видео

Странная девушка замечена на улицах Биробиджана. Во всяком случае, так о ней отзываются сами жители города. Казалось бы, что такого может делать невысокая девочка, на вид подросток, что ее боятся даже взрослые люди? Дело в том, что она не раз кидалась на людей, кусала их и даже облаивала.

ЛЕЗЛА К СОТРУДНИКАМ

История вскрылась после крайне необычных видео, разлетевшихся по городским пабликам. На них девочка с короткими волосами ходит по пятам за росгвардейцами с мертвой мышью в зубах, словно кошка, принесшая добычу хозяевам. Мужчины пытаются оградиться от нее и спокойно уехать. Когда уже стемнело, она вновь пришла к служебной машине, рычала и лаяла на сотрудников при исполнении.

- Они приехали в центр города по работе, а она к ним подошла. Ее уже неоднократно там видели. Никаких мер не принималось, потому что она опасности для окружающих не представляла. Почему себя так вела, неизвестно, - рассказал «КП» - Хабаровск» майор полиции Вадим Разувалов, начальник пресс-службы управления Росгвардии по ЕАО.

В УМВД сказали, что заявлений насчет этой девочки не получали. Однако тот факт, что подросток ходил по темноте в одиночестве, настораживает. Личность девушки на данный момент официально не установлена.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Однако некоторые жители Биробиджана все же вспомнили старую знакомую и даже знают ее имя. Оказалось, что подобные инциденты происходили ранее неоднократно. В октябре она накинулась на группу молодых людей, гулявших по центру города.

- Ближе к десяти часам вечера мы шли домой, а навстречу вышла она. Вдруг она начала рычать и быстро идти навстречу. Мы уже слышали об этой девушке раньше, но не ожидали, что сами столкнемся с ней лицом к лицу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Василина Никонова, жительница Биробиджана.

Молодые люди на всякий случай включили камеру на телефоне, поэтому все происходящее было зафиксировано. От странной незнакомки в костюме цвета хаки удалось оторваться, но впечатление осталось неизгладимое. Василина считает, что девушка могла так отреагировать на компанию, потому что они разговаривали и веселились, чем привлекли ее внимание.

Но если рык и бег по улице опасности здоровью людей не несут, то укусы - другое дело. В сентябре девушку видел Егор (имя героя изменено, - прим. ред.). Он рассказал, что та самая незнакомка выскочила на него в темном переулке, начала лаять и пыталась укусить. Еще одна девушка рассказала, что видела ее с большим гвоздем в руках, когда та методично раздирала табличку «Не курить» на стене одного из зданий.

- У моего друга есть ее личный номер телефона. Она может ему периодически звонить и абсолютно адекватно и вдумчиво разговаривать. А своих уличных, так сказать, жертв она называет хозяевами и пытается облизывать им руки.

Впрочем, какая-то информация о таинственной персоне все же есть. По слухам, она вовсе не ребенок, ей 18 лет, и живет она одна. Другие рассказывают, что живет она с бабушкой, которая воспитывала девушку с самого детства.

- Она сама рассказывала, что ее держали на цепи, били. Многие говорят о том, что она любит кровь и, без разницы чье, сырое мясо, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Романова, жительница Биробиджана.

«КП» - Хабаровск» продолжает разбираться в этой истории.

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