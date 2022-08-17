Малышка гуляла по дворам и дорогам совсем одна Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Трехлетняя девочка, возможно болеющая туберкулезом, сбежала из хабаровской больницы. Об этом «КП» - Хабаровск» рассказали очевидцы ситуации.

17 августа около восьми вечера ребенка заметили на улице жители дома на Демьяна Бедного недалеко от питомника Измоденова. Соседи знают всех детей в районе, поэтому сразу поняли, что эту одиноко гуляющую девочку они никогда раньше не видели.

Очевидцы рассказывают, что малышка бродила в одиночестве с растерянным видом. Она ходила кругами мимо детской площадки, каталась на качелях и сидела на лавочке. Сначала подумали, что она потеряла маму, но затем выяснили, что ситуация намного хуже.

ДЕВОЧКА СБЕЖАЛА ИЗ БОЛЬНИЦЫ НА ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

Неравнодушная жительница дома решила разобраться в ситуации. Она подошла к девочке, узнала ее возраст и откуда она. Ребенок сам рассказал, что лежит в больнице. По словам женщины, как только она поняла масштаб происшествия, то сразу же позвонила в полицию. Пока ждали наряд, произошли следующие события.

- В 20:15 во двор прибежала женщина из больницы и сказала, что является мамой девочки. Но я не стала ей отдавать ребенка, пока та не предъявит документы или другое подтверждение. Через пять минут мимо прошла еще одна женщина и заявила, что это она мама девочки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья З. (имя изменено - прим. ред.), жительница дома.

Запутавшись в количестве потенциальных матерей, Дарья попросила их всех пройти на детскую площадку и подождать, пока не приедут сотрудники. В это время во двор подтянулись и другие жители дома, которые беспокоились за судьбу ребенка. Оказалось, что первая женщина была медсестрой того самого учреждения, откуда убежал ребенок. Это насторожило жильцов еще больше.

- Как мы поняли, девочка действительно лежит в больнице, а персонал ее упустил из виду. Скорее всего, родители даже не были в курсе этой ситуации. На вид девочка опрятная, в золотых сережках. Не скажешь, что из неблагополучной семьи. Но почему ребенок тогда лежит в медучреждении без мамы, непонятно, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий В. (имя героя изменено - прим. ред.), очевидец ситуации.

Прошло около часа с момента обнаружения ребенка, когда из больницы подоспел другой персонал. Было уже поздно, а девочка замерзла и была голодной. Она плакала и просилась лечь спать. Жильцы приняли решение отдать кроху в руки медработников, предварительно сфотографировав их документы. Трехлетняя малышка ушла с персоналом.

Эта ситуация вызывает больше вопросов, чем ответов. Во-первых, жильцы считают, что у девочки серьезный диагноз. Они полагают, что она больна туберкулезом, поскольку рядом с их домом есть стационар, где лечат эту болезнь. Во-вторых, чтобы добраться от любой из больниц в том районе до двора того дома, необходимо пройти несколько крайне оживленных дорог. Свидетели ломают голову, как трехлетний ребенок вообще смог добраться до них самостоятельно. Ну и главным вопросом остается - как вообще была допущена такая ситуация? Как получилось, что малышка осталась без присмотра врачей, и где ее мама? Ответов пока что нет, в истории остались пробелы и темные пятна, которые только предстоит выяснить. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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