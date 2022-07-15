Потолок упал на девочку: в больнице Хабаровска огромный кусок штукатурки отлетел в ребенка

В больнице Хабаровска огромный кусок штукатурки упал на кровать ребенка Источник: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

Мама несовершеннолетней пациентки Детской клинической больницы имени Пиотровича в Хабаровске сообщила пугающую информацию. По словам женщины, на ее дочь начал рушиться потолок.Огромный кусок штукатурки внезапно откололся и упал прямо на кровать ребенка. Как рассказала мама пострадавшей, девочка в этот момент лежала немного дальше, поэтому отделалась испугом.

- Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку в связи с размещенной в сети Интернет информацией о падении штукатурки на кровать пациента в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц детской больницы на предмет соблюдения требований к содержанию здания, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Подобный вопиющий инцидент мог привести к травмам. Несмотря на то, что в больницы приходят подлечить здоровье, все могло дойти как раз до обратного. Но, по словам матери, угрозы здоровью девочки из-за происшествия нет.

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