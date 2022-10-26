Не может двигаться и часто дышит: мужчина вышвырнул щенка из окна многоэтажки в Хабаровске

Щенку на вид не больше полугода Фото: скриншот с видео

Жестокую расправу учинил над маленьким неугодным щенком хабаровчанин. Несчастного пса, долго скулившего, он наотмашь вышвырнул из окна квартиры на третьем этаже. Как рассказывают «КП» - Хабаровск» с места событий, бедное животное лежит практически неподвижно, лишь изредка дергается, а из носа идет кровь.

- Я увидел, как щенка выкинули, он упал. А теперь ему плохо, нужно что-то делать, помочь как-то, - рассказывает очевидец, не сдерживая слез.

Сейчас рядом с щенком находятся несколько человек. В основном это дети, которые стали свидетелями жестокой расправы, и соседи. По словам Михаила, местного жителя, на место происшествия уже вызвали полицию.

- Супруга вызвала полицию, позвонили также волонтерам, сюда должны приехать. Судя по состоянию, кажется, как будто собака обездвижена, как при температуре высокой, только дышит часто и не шевелится, - говорит Михаил. - Выкинули из окна. Там в квартире живут люди, которые злоупотребляют алкоголем.

Помочь собаке сейчас в силах лишь ветеринары, пес лежит без движения, поднять и везти его опасно, так как неизвестно, какие травмы у него имеются. На помощь позвали волонтеров-зоозащитников, они уже направляются на адрес.

На вид щенку не больше полугода, у него красивый серо-черный окрас, судя по кадрам, снятым очевидцами, собака чувствует себя очень плохо.