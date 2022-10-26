«Мама, я убил человека»: житель ЕАО зверски изрубил топором друга за забывчивость и постороннюю женщину в доме

Мужчина схватил топор и не менее 15 раз ударил друга. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В алкогольном угаре человек способен на многое, и, к сожалению, это многое ничего хорошего не сулит. Спиртное будит в людях самые низменные чувства, которые толкают на ужасающие поступки. Это испытал на себе 35-летний Евгений (имя изменено - прим. ред.) из села Ленинское в ЕАО.

АЛКОГОЛЬНАЯ АГРЕССИЯ

Мужчина жил вместе с 40-летнем приятелем в одном доме. 3 декабря 2021 года Евгений попросил друга купить корм собаке, о чем тот благополучно забыл. Вместо этого сосед привел в дом женщину, с которой пил и веселился. Под пристальным взглядом Евгения дама ушла, как оказалось - вовремя.

Друзья продолжили застолье, недовольный Евгений начал высказывать приятелю претензии. Разгорелась ссора, которая переросла в драку. Агрессивный мужчина несколько раз стукнул рукой соседа по голове. Затем Евгений схватил топор и не менее 15 раз ударил друга. Бил туда же - по голове.

Приятель умер на месте от полученных травм. Евгению потребовалось несколько часов, чтобы протрезветь и осознать произошедшее. Мужчина позвонил матери и признался: «Я убил человека». Все это время труп соседа лежал дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Об убийстве в правоохранительные органы сообщила мама Евгения. Мужчину задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». В содеянном житель ЕАО признался и раскаялся.

- Суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Приговор не вступил в законную силу.