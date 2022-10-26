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Общество26 октября 2022 16:10

Ассоциация ветеранов «Альфы», первого в стране спецподразделения по борьбе с террором, отпраздновала 30 лет со дня основания

Все эти годы организация помогала бойцам, которые завершили службу в Управлении «А», семьям погибших и занималась патриотическим воспитанием молодежи
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа «А», как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. Альфовцев до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп - хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-е время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры - ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он, не задумываясь, ответит - семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны-альфовцы «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Руководитель хабаровского отделения ассоциации Виталий Дворянчиков, который в 1984-м вошел в первый набор открывающегося в регионе подразделения и прослужил здесь 12 лет, говорит, что сегодня на первый план в работе его организации вышла помощь действующим подразделениям. Ребята уезжают зачищать Донбасс от диверсантов, и ветераны по максимуму стараются оснастить сослуживцев.

- При том, что главная идея ассоциации ветеранов, ради которой она и создавалась - это помощь людям, уволенным в запас, их реабилитация, а также помощь семьям погибших, сегодня мы в обязательном порядке помогаем еще и тем, кто участвует в СВО, - рассказывает Виталий Дворянчиков, который о своей долгой службе в спецподразделении распространяться особо не любит. На вопрос: «В каких операциях участвовали?», коротко отвечает: «В разных, на всей территории Советского Союза».

Помощь же демобилизованным бойцам спецподразделений и семьям погибших, а также увековечивание памяти тех, кто не вернулся, и воспитание подрастающего поколения - это для ассоциации, что называется, задачи на каждый день.

- Мы шефствуем над детским домом, - продолжает Дворянчиков. - Помогаем и финансово, и морально. Ведь общение для детей очень важно. Приезжаем, рассказываем ребятам о службе, они рады, тащат нас в футбол играть. В школы постоянно ходим, на вопросы отвечаем. Про погибших наших братьев не забываем ни на минуту. Четыре школы в Хабаровске носят их имена. Много лет ведем семьи погибших. Их у нас 11. Все жены погибших поступили к нам на службу в ФСБ, многие уже до подполковников дослужились. Дети выросли. В свое время оплачивали им двухнедельные путевки на отдых и лечение в Сочи. Сейчас большинство отучилось уже в Пограничном институте - пошли по стопам отцов, служат в подразделении. И если любой бытовой вопрос у семьи возникает - мы сразу же подключаемся, помогаем.

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

Проводит ассоциация и различные соревнования, посвященные погибшим альфовцам. Самое масштабное - ежегодные лыжные гонки, которые больше похожи на праздник одной большой семьи.

- Все собираются: и ветераны, и действующие сотрудники, и жены погибших наших братьев, дети и даже внуки, - подытоживает руководитель регионального отделения ассоциации в Хабаровске. - Душевно получается. Чувствуется, что у нас в «Альфе» - один за всех и все за одного.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-й вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если надо, оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-альфовцев уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.

О РАЗНОМ