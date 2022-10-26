Ассоциация ветеранов «Альфы», первого в стране спецподразделения по борьбе с террором, отпраздновала 30 лет со дня основания

Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа «А», как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. Альфовцев до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп - хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-е время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры - ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он, не задумываясь, ответит - семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны-альфовцы «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Руководитель хабаровского отделения ассоциации Виталий Дворянчиков, который в 1984-м вошел в первый набор открывающегося в регионе подразделения и прослужил здесь 12 лет, говорит, что сегодня на первый план в работе его организации вышла помощь действующим подразделениям. Ребята уезжают зачищать Донбасс от диверсантов, и ветераны по максимуму стараются оснастить сослуживцев.

- При том, что главная идея ассоциации ветеранов, ради которой она и создавалась - это помощь людям, уволенным в запас, их реабилитация, а также помощь семьям погибших, сегодня мы в обязательном порядке помогаем еще и тем, кто участвует в СВО, - рассказывает Виталий Дворянчиков, который о своей долгой службе в спецподразделении распространяться особо не любит. На вопрос: «В каких операциях участвовали?», коротко отвечает: «В разных, на всей территории Советского Союза».

Помощь же демобилизованным бойцам спецподразделений и семьям погибших, а также увековечивание памяти тех, кто не вернулся, и воспитание подрастающего поколения - это для ассоциации, что называется, задачи на каждый день.

- Мы шефствуем над детским домом, - продолжает Дворянчиков. - Помогаем и финансово, и морально. Ведь общение для детей очень важно. Приезжаем, рассказываем ребятам о службе, они рады, тащат нас в футбол играть. В школы постоянно ходим, на вопросы отвечаем. Про погибших наших братьев не забываем ни на минуту. Четыре школы в Хабаровске носят их имена. Много лет ведем семьи погибших. Их у нас 11. Все жены погибших поступили к нам на службу в ФСБ, многие уже до подполковников дослужились. Дети выросли. В свое время оплачивали им двухнедельные путевки на отдых и лечение в Сочи. Сейчас большинство отучилось уже в Пограничном институте - пошли по стопам отцов, служат в подразделении. И если любой бытовой вопрос у семьи возникает - мы сразу же подключаемся, помогаем.

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

Проводит ассоциация и различные соревнования, посвященные погибшим альфовцам. Самое масштабное - ежегодные лыжные гонки, которые больше похожи на праздник одной большой семьи.

- Все собираются: и ветераны, и действующие сотрудники, и жены погибших наших братьев, дети и даже внуки, - подытоживает руководитель регионального отделения ассоциации в Хабаровске. - Душевно получается. Чувствуется, что у нас в «Альфе» - один за всех и все за одного.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-й вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если надо, оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-альфовцев уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.