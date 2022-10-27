К 2026 году в Хабаровском крае останется меньше пяти тысяч безработных

Сокращение числа безработных осуществляется с помощью флагманского направления «Интересная работа, достойные зарплаты» Фото: Правительство Хабаровского края

Один из важных факторов успеха реализации любой стратегии или программы - наличие промежуточного контроля. Мало принять хороший и реалистичный документ, необходимо превратить его в реально действующие планы или дорожные карты ведомств. И Михаилу Дегтяреву в Хабаровском крае это удалось.

Разработанная с учетом мнений жителей региона и ключевых ведомств стратегия развития Хабаровского края призвана улучшить всевозможные показатели и вывести регион на лидирующие позиции в масштабах страны.

В рамках флагманского направления «Интересная работа, достойные зарплаты» регион намерен бороться с безработицей с помощью проекта «Кадровый центр». Проектом задан ряд целевых показателей, которых край планирует достичь к определенным срокам.

К 2026 году, согласно стратегии, планируется сократить число безработных на территории региона до 4500 человек. В 2022 году этот показатель не должен превышать 5250 человек. Среди мер, способствующих поискам работы - 105 проведенных ярмарок вакансий. В случае если не удалось найти подходящую вакансию, то безработный может обратиться за помощью в органы службы занятости населения. Именно такие действия помогли трудоустроить 8826 человек. Кроме того, трудовые договоры заключили 2302 сотрудника, которые ранее работали без официального оформления. Все это привело к тому, что на 1 сентября 2022 года число безработных в регионе уже упало до 4972 человек.

Чтобы было проще найти работу, необходимо расширять спектр профессиональных навыков. Поэтому целевой показатель «Обучение безработных и ищущих работу граждан» должен достигнуть 25 тысяч человек. К концу 2022 года, по плану, необходимо обучить 2180 человек. Для этого 406 безработных были направлены на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования от органов службы занятости. Еще 686 жителей Хабаровского края обучаются профессиональным навыкам в рамках федерального проекта «Содействие занятости». 56 граждан направлены на профессиональное обучение в период действия социального контракта.

Что касается такого показателя, как «Удовлетворенность работодателей региона качеством оказываемых государственной службой занятости услуг», то в сентябре Хабаровский край остановился на отметке в 56%. До 2030 года целевой показатель планируется увеличить до 90%. Регион стремится к намеченным целям с помощью мероприятий по модернизации региональной службы занятости населения - изменения коснутся формата оказания услуг. Работодатели, реализующие инвестиционные проекты, в свою очередь, обеспечиваются кадрами необходимой квалификации.