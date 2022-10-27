Сергей Кравчук: Своевременная оплата налогов демонстрирует пример активной гражданской позиции

Последний день для уплаты налогов за 2021 год - 1 декабря 2022 года Фото: Администрация Хабаровска

Всем, кто имеет налоговые задолженности, следует поторопиться, потому что последний день для своевременной оплаты имущественных налогов за 2021 год - 1 декабря 2022 года.

С призывом не допускать просрочек по налоговым платежам к хабаровчанам обратился мэр города Сергей Кравчук, отметив, что это пойдет на пользу благополучию краевой столицы.

- Прежде всего, нужно самим показать пример. В конце ноября необходимо понимать, сколько муниципальных служащих и подотчетных администрации города структурных подразделений оплатили имущественные налоги. Я попрошу не затягивать с этой процедурой. Давайте проявим гражданскую позицию и выполним предписанную обязанность, потому что налоги остаются в бюджете города, - пояснил Сергей Кравчук.

Обязанность уплаты налогов включена в Конституцию Российской Федерации. В перечень имущества, за которое необходимо каждый год платить налог, входят: дома, дачи, квартиры, комнаты, гаражи, хозяйственные постройки, транспортные средства, а также земельные участки.

В настоящее время оплата возможна путем посещения почтовых отделений, использования банков и терминалов, а также с помощью электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Несоблюдение сроков уплаты влечет за собой ежедневное начисление пеней, начиная уже со 2 декабря 2022 года. Помимо увеличения суммы задолженности, возможен арест банковских счетов, имущества, а также запрет выезда за границу, что также отразится и на кредитной истории.

Если при получении налогового уведомления возникли вопросы, то разрешить их поможет промостраница «Налоговое уведомление 2021», размещенная на сайте ФНС России. Кроме того, работает телефон единого контакт-центра Федеральной налоговой службы России: 8-800-222-22-22.