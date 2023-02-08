«Она сама на нож напоролась. Два раза»: мужчина, напавший на врача в Хабаровске, выдвинул свою версию произошедшего

Женщина прекратила отношения, но уроженец Азербайджана не собирался принимать отказа Фото тематическое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году Хабаровск потрясла история нападения на врача-педиатра прямо возле детской поликлиники. Тогда сообщалось, что мужчина попытался зарезать женщину. Он нанес ей два удара ножом, но врачу удалось дать отпор и позвать на помощь прохожих. Это произошло в октябре, сейчас расследование дела завершено, решать участь нападавшего будет суд.

Любовь по перепискам

Как стало известно «КП» - Хабаровск», ослепленный ревностью мужчина пришел к поликлинике, чтобы встретиться со своей возлюбленной и разобраться в отношениях. Познакомилась пара до этого по переписке, сначала у них закрутилось-завертелось, мужчина питал нежные чувства к женщине и хотел того же от нее. А потом он узнал, что она переписывается еще с кем-то, женщина решила прекратить эти отношения. Тогда-то горе-любовника и накрыло, он приехал в Хабаровск из Азербайджана и попытался вернуть любимую, прихватив на встречу нож.

Сама упала на нож дважды

Возле поликлиники мужчина потребовал от женщины объяснений и захотел возобновить отношения - как говорит сам фигурант, он забрал у нее телефон, намереваясь проверить те самые переписки с другими, а когда женщина попыталась отобрать свой телефон назад, то случайно наткнулась на его нож.

Только вот странно, ножевых ранений у нее было два - одно в грудь, а второе в плечо. Если брать во внимание слова мужчины, то получается, что женщина два раза напоролась на нож разными частями тела.

Отбивалась и просила о помощи людей

По информации от прокуратуры Хабаровского края, мужчина намеренно нанес два удара женщине. Из-за внезапной личной неприязни он попытался ее убить.

- Обвиняемый не смог довести преступление до конца, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление, став просить о помощи прохожих. Ей была оказана своевременная медицинская помощь, - рассказали в прокуратуре.

В итоге женщине был причинен средний и не тяжелый вред здоровью, то есть женщина пострадала не сильно, но помощь медиков ей все же потребовалась. Сейчас расследование дела уже окончено и направлено в суд.

Пострадавшая работает в детском медучреждении врачом-педиатром. Женщине 30 лет, и есть ребенок от другого мужчины. Нападавшему на тот момент было 38 лет, он приехал из Азербайджана. Теперь за свой поступок иностранец может лишиться свободы. До суда он будет сидеть в следственном изоляторе.

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