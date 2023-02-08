«Она сама на нож напоролась. Два раза»: мужчина, напавший на врача в Хабаровске, выдвинул свою версию произошедшего

Женщина прекратила отношения, но уроженец Азербайджана не собирался принимать отказа Фото тематическое
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В прошлом году Хабаровск потрясла история нападения на врача-педиатра прямо возле детской поликлиники. Тогда сообщалось, что мужчина попытался зарезать женщину. Он нанес ей два удара ножом, но врачу удалось дать отпор и позвать на помощь прохожих. Это произошло в октябре, сейчас расследование дела завершено, решать участь нападавшего будет суд.
Как стало известно «КП» - Хабаровск», ослепленный ревностью мужчина пришел к поликлинике, чтобы встретиться со своей возлюбленной и разобраться в отношениях. Познакомилась пара до этого по переписке, сначала у них закрутилось-завертелось, мужчина питал нежные чувства к женщине и хотел того же от нее. А потом он узнал, что она переписывается еще с кем-то, женщина решила прекратить эти отношения. Тогда-то горе-любовника и накрыло, он приехал в Хабаровск из Азербайджана и попытался вернуть любимую, прихватив на встречу нож.
Возле поликлиники мужчина потребовал от женщины объяснений и захотел возобновить отношения - как говорит сам фигурант, он забрал у нее телефон, намереваясь проверить те самые переписки с другими, а когда женщина попыталась отобрать свой телефон назад, то случайно наткнулась на его нож.
Только вот странно, ножевых ранений у нее было два - одно в грудь, а второе в плечо. Если брать во внимание слова мужчины, то получается, что женщина два раза напоролась на нож разными частями тела.
По информации от прокуратуры Хабаровского края, мужчина намеренно нанес два удара женщине. Из-за внезапной личной неприязни он попытался ее убить.
- Обвиняемый не смог довести преступление до конца, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление, став просить о помощи прохожих. Ей была оказана своевременная медицинская помощь, - рассказали в прокуратуре.
В итоге женщине был причинен средний и не тяжелый вред здоровью, то есть женщина пострадала не сильно, но помощь медиков ей все же потребовалась. Сейчас расследование дела уже окончено и направлено в суд.
Пострадавшая работает в детском медучреждении врачом-педиатром. Женщине 30 лет, и есть ребенок от другого мужчины. Нападавшему на тот момент было 38 лет, он приехал из Азербайджана. Теперь за свой поступок иностранец может лишиться свободы. До суда он будет сидеть в следственном изоляторе.
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