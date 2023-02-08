Никаких собачьих драк: как устроен ездовой спорт в Хабаровском крае

Заезд в дисциплине «Нарта-спринт» с двумя собаками. Фото предоставлено героем публикации

На днях в рамках третьего этапа Кубка России и чемпионата Хабаровского края по ездовому спорту прошла ежегодная гонка на собачьих упряжках «Амурская метель». В этом году для трассы было выбрано село Краснореченское Хабаровского района, куда съехались порядка 50 участников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского и Артема.

Некоторые гонщики за два дня соревнований успели принять участие сразу в нескольких дисциплинах. Так, хабаровчанин Данил Куцев отметился в нарта-спринте с двумя собаками, где занял четвертое место, а также в лыжном спринте с одной собакой, где смог одержать победу. Мастер спорта по ездовому спорту рассказал «КП» - Хабаровск», как развиваются гонки на собачьих упряжках в Хабаровском крае, и как нужно работать с собакой для достижения результата.

БЕЗ ТРЕНИРОВОК НЕТ ПОБЕД

Несмотря на морозы, «Амурская метель» всегда остается ярким и теплым событием. При подготовке к стартам присутствует волнение, но оно оправдано, так как каюры - именно так называют погонщиков собак - профессионалы, любящие свое дело.

- Во время стартов кто-то следит за собаками, а кто-то ловит их - все суетятся. После стартов все ждут подведения итогов и общаются, а клубы традиционно жарят шашлыки. Вообще, почти все спортсмены друг друга знают, так как часто общаются между собой и вне соревнований, например, в ходе общих тренировок, - рассказал «КП» - Хабаровск» Данил Куцев.

Данил Куцев одержал победу в лыжной дисциплине в команде со своей собакой. Фото предоставлено героем публикации

Спортсмен в этом году поучаствовал в двух дисциплинах, но предпочтение отдает более скоростным лыжам, где участнику на помощь приходит только одна собака. Как рассказал гонщик, скорость зависит от количества собак, но не так, как может показаться обывателю - на самом деле, чем больше собак в упряжке, тем медленнее будет двигаться спортсмен по трассе. По этой причине Данил отдает предпочтение дисциплине, которая проводится осенью вообще без снега - соревнования на велосипеде с собакой, где совсем другие скорости.

Многие каюры готовят для гонок собственных собак, но когда дело касается больших упряжек, участники клубов ездового спорта объединяют свои усилия.

- У нас живет три наших собаки, с которыми мы выступаем - две взрослых и щенок, которому пока нельзя на официальные соревнования. Поэтому в лыжах в этот раз я выступал со своей собакой, а для нарта-спринта собак предоставил участник нашего клуба. Он сам не спортсмен, но хочет, чтобы его собаки занимались спортом, и сам обучает их основным командам, а я уже занимаюсь с ними физическими тренировками. Что касается больших упряжек, то мало кто готов держать у себя дома столько собак, поэтому часто упряжка состоит из животных нескольких хозяев.

Тренировки собак занимают много времени и сил, ведь только качественный и добросовестный подход к тренировочному процессу позволит избежать проблем, часто возникающих на трассе в ходе гонки. Важно, чтобы до старта соревнований собака четко понимала все необходимые команды.

Собаки заряжены на результат. Фото предоставлено героем публикации

- Трудности могут возникать на поворотах, когда каюр отдает команду идти вправо, а собака идет прямо. В этом случае приходится останавливать упряжку или остановиться на лыжах, чтобы разворачивать собаку. Но уговаривать ее повернуть можно только голосом, так как попытка тащить собаку считается нарушением правил. Кроме того, из-за недостатка тренировок некоторые собаки не очень хороши при обгонах, что заставляет их проявлять агрессию к другой упряжке, которая их обходит. Зачастую доходит до собачьих драк, что означает дисквалификацию спортсмена. Здесь, когда одна упряжка догоняет вторую, каюр кричит: «Трассу», чем предупреждает обгоняемого соперника, чтобы тот успел предпринять действия и прижаться к обочине. А собакам подается команда: «Мимо», чтобы те спокойно прошли другую упряжку.

ТАНДЕМ ЧЕЛОВЕКА И СОБАКИ

Сам Данил в ездовом спорте с 2017 года. За это время он успел взять три Кубка России и стал мастером спорта. Сейчас, кроме краевых соревнований, гонщик ездит в Приморский край и на Камчатку, а также принимает участие в Чемпионатах России в западной части страны. Спортсмен рассказывает, что одной пробежки с собаками хватило, чтобы занятие затянуло его и побудило завести своих собак. По словам Данила Куцева, ездовой спорт - самый настоящий тандем работы человека и собаки.

Чем меньше собак в упряжке, тем выше скорость движения. Фото предоставлено героем публикации

Гонки на собаках - действительно зрелищное событие, но популярность этого вида спорта в регионе пока недостаточно высока, несмотря на наличие в Хабаровске порядка 10 клубов. На это есть свои причины, которые планируется устранять, чтобы год за годом спорт находил все больше болельщиков.

- К сожалению, в крае не так много соревнований. Официальных стартов два - зимой гонка «Амурская метель», а в бесснежное время - драйленд, что представляет собой те же гонки на собачьих упряжках, но без снега. Кроме того, тяжело найти трассу подходящей протяженности где-то в окрестностях города, чтобы собрать больше зрителей. Поэтому соревнования обычно проводятся на Большом Уссурийском острове или в районе села Дружба, куда немногие могут добраться. Но сейчас ведется работа по поиску трассы в черте города для большей массовости и зрелищности.