«Орский маньяк» может быть на Колыме: особо опасного убийцу и насильника разыскивает полиция

Андреев Валерий Николаевич Фото: из ориентировки УМВД по Магаданской области

Уже десять лет по всей России ищут «Орского маньяка», опасного убийцу-дальнобойщика и насильника. Подозреваемый в этих страшных преступлениях может находиться в Магаданской области. Полиция Колымы опубликовала ориентировку с человеком, который мог орудовать в Оренбургской области с 2006 по 2013 годы.

ЛОВИЛИ ПОПУТКУ И ИСЧЕЗАЛИ

На счету «Маньяка-дальнобойщика» не менее восьми установленных жертв. Останки молодых девушек, некоторые из которых были школьницами, находили вдоль обочин трасс Оренбургской области. Улики показали, что всех жертв насиловали, а затем убивали.

Подозрения в ужасных преступлениях пали на жителя Орска Валерия Андреева. Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело одной из жертв маньяка, им удалось определить, что делала девушка перед смертью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в свой последний день в жизни она села к незнакомцу в белый кроссовер SsangYong. Таких машин в области было всего две, один из автомобилей принадлежал дальнобойщику Валерию Андрееву. Следователи также установили, что телефон мужчины находился рядом с телефоном убитой жертвы незадолго до момента преступления.

В первый раз подозреваемого вызвали на допрос в 2012 году. Тогда улик, чтобы задержать мужчину, не хватило, поэтому Валерия Андреева отпустили. После этого в гараже и автомобиле мужчины нашли аксессуары жертв, следы их крови, а также семенную жидкость и презервативы ранее задержанного дальнобойщика. Когда подозреваемого снова вызвали на допрос, его и след простыл.

Даже жена Валерия Андреева не знает, где он может находиться. Последний раз муж звонил ей 6 июля 2012 года. Супруга потребовала объяснений, почему его ищет полиция, но предполагаемый маньяк не сказал ни слова. После этого след мужчины затерялся.

ИЩУТ 10 ЛЕТ

С тех самых пор 65-летний Валерий Андреев находится в бегах. Он объявлен в федеральный розыск как главный подозреваемый в деле «Орского маньяка». Ранее он работал дальнобойщиком и постоянно ездил в командировки по всей стране. Коллеги мужчины сообщили, что мужчина был нелюдимым, предпочитал ездить по маршрутам в одиночестве и мало общался с другими людьми. За 30 лет работы водителем Валерий Андреев нарушал правила ПДД всего три раза. Остальные его знакомые все это время считали, что он примерный семьянин с двумя детьми и добродушный человек.

Предполагаемый убийца и насильник находится в десятке особо опасных преступников России. За помощь в его поимке назначено вознаграждение суммой один миллион рублей от УМВД России и еще 500 тысяч рублей от губернатора Оренбургской области.

- Это мужчина славянской внешности ростом 173 сантиметра. У него плотное телосложение, темные густые волосы с сединой, глаза серо-голубого цвета, густые брови темные с сединой и тонкие губы, - рассказали в УМВД по Магаданской области.

Из особых примет Валерия Андреева металлические коронки желтого цвета на зубах и вертикальный послеоперационный шрам на животе.

В полиции также сообщили, что сейчас возможный «Орский Чикатило» может проживать под другими данными. Не исключается также, что он мог сменить внешность: отрастить усы или даже сделать пластическую операцию.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о разыскиваемом, просят сообщить в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо по телефонам: 8 (3532) 79-11-11, 8 (3532) 79-11-26, 8 (3532) 79-04-07, 8 (3532) 79-04-08 или 102.

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