«Эд Ширан в юбке»: Дарья Мурашко из Благовещенска покорила жюри на всероссийском конкурсе

Дарью Мурашко из Благовещенска, выступившую в полуфинале всероссийского вокального конкурса «Музыкастинг 5.0», сравнили с мировой суперзвездой Эдом Шираном. Особое внимание многомиллионной аудитории «Нового Радио» и жюри участница привлекла своей песней на английском языке.

По мнению генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, песня To a friend Дарьи Мурашко в стиле кантри очень похожа на хиты из репертуара знаменитого британца.

- Абсолютно Эд Ширан в юбке, - сказал медиаменеджер.

Роман Емельянов поспорил с членами жюри о том, нужно ли российским артистам петь на английском языке. Фото: Новое Радио

А МОТУ песня конкурсантки напомнила культовую мелодию из Kiss Me прославившейся в нулевые рок-группы Sixpence None the Richer. Популярный певец также отметил, что To a friend идеально бы подошла как саундтрек к какому-нибудь сериалу про подростков или романтической комедии.

Песня Дарьи Мурашко на английском языке произвела на жюри неоднозначное впечатление. Эксперты разделились во мнении: кто-то нашел в этом неестественность, а других произношение девушки совсем не смутило.

- Я считаю, что петь на другом языке - это своеобразный художественный прием. К нему обращаются исполнители, когда не хотят, чтобы слушатели заостряли внимание на тексте, - подвел итог жаркой дискуссии Роман Емельянов.

Оно и понятно, Дарья Мурашко увлекается изучением иностранных языков, работает учителем китайского и пишет песни как на родном русском, так и на китайском и английском.

