Был обречен на мучительную смерть: краснокнижного хищника с тяжелой травмой нашли в кустах в Биробиджане

Крупная особь семейства ястребиных металась, прыгая между кустами Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Странный шум в кустах привлек внимание жильцов пятиэтажек в Биробиджане 20 октября. Приглядевшись, люди увидели статного пернатого хищника, который прыгал в траве. Птица испугалась людей, но почему-то не улетала.

Пришельцем оказался крупный ястреб-тетеревятник. Хищник явно нуждался в помощи, поэтому нашедшие его люди позвонили спасателям. Сотрудники МЧС в защитных перчатках за пять минут поймали птицу большим сачком. Ястреб был изранен, одно крыло висело.

- Хищника забрали специалисты по охране животного мира с базы спасателей. Эксперты выяснили, что у птицы сильный ушиб, а не перелом крыла. Из-за этого ястреб не мог летать и был бы обречен на голодную смерть, если бы не спасатели, - рассказала Ольга Минчакова, официальный представитель главка МЧС РФ по ЕАО.

Ястреба выходили чуть больше, чем за неделю Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Зоологи поместили ястреба в просторный вольер. В рацион хищника входила мелкая рыба, которую ловили специалисты. Птица быстро пошла на поправку и уже 28 октября вернулась в естественную среду обитания.

Ястребы-тетеревятники - самый крупный вид рода ястребов. Вес самцов может достигать 1,1 килограмма, самок - 1,6 килограмма. Охотятся на птиц, млекопитающих, беспозвоночных, средних и крупных рептилий. Жертва может составлять до половины веса хищника.

Популяция ястребов-тетеревятников не вызывает опасений. Однако в последние годы их численность снижается, в большинстве своем из-за отстрела. Занесен в Красные книги некоторых регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.