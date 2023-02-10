Уже и до «Госуслуг» добрались: мошенники выдумали новую схему и попытались обмануть жителей ЕАО

Аферисты звонят жертве под видом сотрудников портала и требуют код доступа Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Бдительная жительница Еврейской автономии сообщила полицейским о новой мошеннической схеме. Оказывается, теперь аферисты звонят и представляются сотрудниками портала «Госуслуги», которым, к слову, пользуется большинство россиян. К счастью, женщина не повелась на попытки развести ее на деньги, однако тревогу все же забила.

Суть схемы заключается в следующем: жертве звонит мошенник и представляется сотрудником единого портала «Госуслуг». Он сообщает, что кто-то пытается сменить номер телефона, привязанный к ее личному кабинету, и чтобы не допустить утечку персональных данных, женщина должна срочно сообщить код доступа учетной записи.

- Спустя некоторое время жительнице областной столицы стали звонить неизвестные с других телефонных номеров, представлялись работниками банка. Так, «специалист финансового учреждения» сообщил, что ей стоит проверить, не взломан ли ее личный кабинет, порекомендовал перейти во вкладку «Кредиты» и сообщить, какова сумма одобренного ей кредита, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

От каких-либо действий женщина отказалась, разговор прекратила, а номер свой заблокировала. При этом, когда она попыталась сменить пароль на «Госуслугах», в доступе ей уже было отказано, а это значит, что ее кабинет был взломан.

Женщине больше ничего не оставалось, кроме как лично обратиться в МФЦ и удалить свою учетную запись с портала, чтобы под ее именем мошенники не совершили никаких махинаций.

Как выяснилось, на ту же удочку чуть не попались еще трое жителей Биробиджана, однако они вовремя сообразили, что схема «мутная», и не поддались на ухищрения и уловки аферистов. Полиция проводит проверку по всем этим фактам. Информация на портале охраняется законом, использовать ее в преступных целях запрещено.

Как пояснили в полиции, мошенники через портал «Госуслуги», имея в распоряжении коды доступа и пароли, могут запросто оформить кредит на имя пользователя, переписать недвижимость, прописаться в квартире или совершить еще какие-нибудь незаконные действия.

Поэтому жителям ни в коем случае не стоит сообщать коды из СМС-сообщений посторонним, даже если они представляются сотрудниками портала или правоохранительных органов. Также нельзя переходить по ссылкам в письмах от портала с информацией, которую человек не запрашивал. И, конечно, не передавать свои личные данные никому.