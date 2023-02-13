Светлана Скирда: Профилактика стоматологических заболеваний - низкий процент развития кариеса у детей

Заведующая лечебно-профилактическим отделением детской стоматологической клиники №22 Светлана Скирда. Фото: предоставлено героиней эфира.

Ухаживать за полостью рта ребенка нужно с самого раннего возраста. До появления зубов обрабатывается слизистая полости рта, а после прорезывания первого зуба подключают средства гигиены - сначала в виде специальной силиконовой зубной щетки-напальчника, а ближе к году детской зубной щетки и пасты.

Ежегодно 20 марта по инициативе Всемирной стоматологической федерации отмечается Всемирный день здоровья полости рта - World Oral Health Day. Повышение уровня знаний населения - задача, к которой подключаются стоматологические клиники. В 2022 году детская стоматологическая поликлиника №22 направила стоматологических гигиенистов в детский сад №32 для проведения «Урока здоровья». Как сообщила во время прямого эфира РАДИО КП (88,3 FM) заведующая лечебно-профилактическим отделением детской стоматологической клиники №22 Светлана Скирда, в 2023 году, восьмого и десятого февраля, в рамках проекта «Клиника года» стоматологические гигиенисты повторно провели два урока гигиены для детей этого же детского сада. Студенты, которые проходят практику в ДСП №22, совместно с гигиенистами стоматологическими участвуют в «Уроках здоровья» для воспитанников детских садов и учеников начальных классов школ, которые включены в мероприятия по профилактике.

Детская поликлиника №22 обслуживает более 60 процентов детей в нашем городе. Учреждение принимает пациентов Центрального и Индустриального районов. Последний, к слову, считается самой густонаселенной жилой территорией краевого центра. Дети могут получить полный объем профилактики. Раз в полгода пройти стоматологическое обследование, профессиональную гигиену полости рта, силинг жевательной поверхности молочных и постоянных зубов, глубокое фторирование эмали и при необходимости лечение зубов.

- Это приводит к хорошему результату. Даже если не прибегать к цифрам, то гигиенисты, работающие в отделении профилактики, видят, что у тех пациентов, которые выполняют все рекомендации врача, низкий процент прироста кариеса. Но и родители не должны быть безучастны. Пойти почистить утром зубы 3-5 минут вместе с ребенком - несложно. Нужно хвалить детей, и процесс пойдет. Хорошее подспорье - вливание сил в виде молодых специалистов. Буквально за последний год на работу в поликлинику было принято большое количество выпускников Дальневосточного государственного медуниверситета - врачей-стоматологов. В плане человекоресурсов стало получше. За два последних года (2021-2022) в поликлинике было заменено шесть стоматологических установок на новые. В этом году рентген-кабинет нашей поликлиники переоснащен новым рентгеновским дентальным цифровым панорамным аппаратом Smart Plus с функцией компьютерного томографа, с соблюдением современных международных правил ионизационной защиты, электромеханической безопасности и электромагнитной совместимости электромедицинской аппаратуры.

Детская поликлиника №22 также участвует и в проведении диспансеризации детей. По словам Светланы Егоровны, организует диспансеризацию педиатрическая служба.

- Организованные группы детей, подлежащие диспансеризации, детские врачи-стоматологи осматривают в садиках, школах или в поликлиниках. К нам в стоматологическую поликлинику они не приходят, это мы приходим к ним. Диспансеризация начинается с возраста одного месяца. С двух лет регулярно каждый год, а также в возрасте 3, 6, 14 и 17 лет дети проходят более углубленное обследование. В условиях поликлиники у нас есть диспансерные группы детей, это дети с ограниченными возможностями. Мы их приглашаем на регулярные осмотры. Также дети с патологией челюстно-лицевой системы, пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении.

В КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №22» МЗ ХК было принято решение организовать работу с детьми с ограниченными возможностями (с ментальными расстройствами) таким образом, чтобы лечение проходило максимально эффективно, а ребенок приобрел позитивное отношение к стоматологии.

- Для этой цели выделен отдельный кабинет, расположенный непосредственно возле входа в поликлинику, который оборудован пандусом, кнопкой вызова помощи для инвалида-колясочника. Кабинет для лечения детей с ограниченными возможностями оснащен высококачественными стоматологическими материалами и инструментарием. Как работает доктор с ребенком? Сначала проводится осмотр, определяется, какой у ребенка диагноз, какие он получает препараты. Также запрашиваем выписки из истории болезни, чтобы понять, можно ли ему проводить местную анестезию или нельзя, сочетается ли она с препаратами, которые регулярно получает ребенок. Дальше составляют план лечения. Если мы понимаем, что ребенок не в состоянии получить лечение в поликлинике, направляем его на лечение под анестезиологическим пособием. За два года нами было обследовано 494 ребенка, из них только восемь направили на такую процедуру. Остальные дети получали лечение в условиях поликлиники.

Своевременная профилактика стоматологических заболеваний у детей позволяет снизить процент развития кариеса.