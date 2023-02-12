На помощь жертвам землетрясения в Турции бывшая жительница Хабаровска собрала более 700 тысяч рублей

Девушка совершила несколько масштабных закупок гуманитарной помощи для пострадавших. Фото: Социальные сети Софьи

Софья Косовец живет в Аланье около года. В Instagram* у нее больше 100 тысяч подписчиков, в жизни — 2 маленьких ребенка и муж. На момент катастрофы девушка находилась с семьей за 600 км от эпицентра событий. По словам Софьи, на этот раз землетрясение они никак не ощутили.

- Прошлой зимой было три незначительных толчка, но даже они ощущались. Скорее всего это из-за того, что мы жили в другом, более старом доме. А в этот раз ничего не было, хотя казалось бы, какой масштаб. Последний раз такое было 100 лет назад, - рассказала «КП» - Хабаровск» Софья Косовец, блогер.

Магазины шли навстречу и делали скидки. Фото: Социальные сети Софьи

О землетрясении Софья узнала от обеспокоенных сообщений родни из России и СМИ. Поняла, что хочет помочь, когда увидела в городе пункты сбора гуманитарной помощи. Нашла в интернете списки необходимого, закупилась и рассказала другим аланийцам о том, как и чем поддержать пострадавших. Подписчики девушки тоже не обошли трагедию стороной.

- Когда выложила историю о произошедшем, мне написала девушка и предложила перевести на личную карту 10 тысяч рублей. Я согласилась, потому что собиралась закупаться и эти деньги были кстати. Решила счет не закрывать, и на следующее утро мне пришло от подписчиков 100 тысяч рублей.

Днем семья отправилась за всем необходимым: памперсами, обогревателями, одеялами, генераторами и другими вещами. В магазинах были огромные очереди, где-то уже пустовали полки, приходилось забирать все, что осталось. Продавцы, позабыв о личной выгоде, делали скидки до 40%. Закупленные товары люди передавали волонтерам на площади.

- Мы три раза заполняли машину и подвозили к пункту приема. Волонтеры очень оперативно работали. Буквально за пару секунд сами все доставали из машины, сортировали и отправляли в грузовики. Дорога до туда тяжелая, узкая, вдоль гор, поэтому помощь наверняка ехала долго. Хотя также мы видели и огромные вертолеты, летевшие в ту сторону. У кого-то из Аланьи родственники в деревнях, до них могла не доходить помощь. Поэтому турки сами организовали частные машины до них. Сейчас пострадавших размещают в отелях, им можно помогать напрямую. Мы, например, взяли на патронаж женщину с двумя дочками. Закупили семье одежду, товары первой необходимости и лекарства.

Подписчики Софьи не остались в стороне. Фото: Социальные сети Софьи

Всего Софья открывала три сбора по просьбам подписчиков. В сумме ей удалось собрать более 700 тысяч рублей. Открывать новый счет блогер не собирается. Говорит, пришлось отказаться от этой идеи, когда узнала, что в Турции это запрещено. Несмотря на усталость, бессонные ночи и тревожность, девушка очень рада, что помогла жертвам землетрясения такой суммой.

*запрещенная в РФ организация

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