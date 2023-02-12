Закрепляемся в плей-офф: хабаровский «Амур» увез очко после матча с «Северсталью»

Тигры завершили выездную серию и возвращаются домой Фото: пресс-служба ХК "Амур"

До окончания регулярного чемпионата остается уже меньше месяца, поэтому каждый оставшийся матч можно называть ключевым в сезоне для Тигров, особенно, когда речь идет о противостоянии с прямым конкурентом за попадание в восьмерку лучших представителей конференции.

К встрече с «Северсталью» хабаровчане пересобрали линию обороны, выставив на лед Педана и Аляева вместо Турбина с Балдаевым. Кроме того, хорошая новость пришла из лазарета – вновь готов наводить страх на противников форвард Никита Гребенкин, который давал солидные цифры до повреждения.

Череповчане решили отложить гостеприимство до финального свистка и сразу бросились делать результат. «Амур» достойно выстраивал оборонительные редуты, но первое же удаление обернулось голом – «Северсталь» повела после гола Абросимова. Почти сразу гостям предстояло еще более тяжелое испытание в виде игры три на пять, но здесь счет остался неизменным.

Когда начальный штурм немного стих, Тигры смогли сравнять счет усилиями Педана, который, пусть и с помощью рикошета от защитника, но изменил счет на табло. После этого гости и вовсе прибрали игру к своим рукам, и почувствовав уверенность в своих силах, Яков Рылов мастерски определил шайбу в ворота соперника красивым щелчком. Тем самым, в матче появился новый лидер, однако на перерыв команды все же ушли при равном счете – на последней минуте «Северсталь» воспользовалась очередным большинством.

Вторая треть мало, чем отличалась от первой, и в игре равными составами удача никому не улыбалась. Коллективы обменялись голами, стоило им только получить игровое время в большинстве. Первыми отличились хозяева после броска Гераськина, но в самом конце периода мощный щелчок Рылова снова восстановил равновесие.

В третьем периоде силы начали покидать хабаровчан, что заставило команду сосредоточиться на обороне, выбираясь в контратаки. Гребенкин и Махановский имели пару шансов закрыть вопрос о победителе, но счет за последние 20 минут основного времени так и не изменился. Не решил исход встречи и последовавший овертайм, и болельщики дождались серии буллитов, где уже сильнее были хозяева.

- По нашему физическому состоянию, мы сегодня, скорее, приобрели очко. Соперник больше владел инициативой, и где-то пришлось вторым номером. Тяжелый выезд, мало времени на восстановление, потому что уже через два дня домашняя серия, - рассказал Вадим Епанчинцев, главный тренер ХК «Амур».

Тигры покидают Череповец не с пустыми руками, а с одним набранным очком, благодаря чему «Амур» не позволил никому потеснить себя из топ-8. Домашняя серия для Тигров начнется уже 14 февраля матчем против «Автомобилиста».