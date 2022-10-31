Хабаровчан приглашают на площадь Ленина 4 и 5 ноября Фото: Правительство Хабаровского края

В начале ноября 2022 года Хабаровск будет встречать традиционный фестиваль-ярмарку - «АмурФест.Осень». Мероприятия начнутся в День народного единства и продлятся два дня. В этом году «АмурФест» в Хабаровске состоится в рамках фольклорно-этнографического фестиваля, посвященного всероссийскому празднику. «КП» - Хабаровск» публикует программу мероприятий фестиваля.

Главный фестиваль «АмурФест.Осень» в 2022 году пройдет на площади имени Ленина в Хабаровске под лозунгом #МЫВМЕСТЕ. В первый день фестиваля состоятся кинопоказ и концерт.

Программа фестиваля «АмурФест.Осень» в Хабаровске

4 ноября в 12:00 состоится показ фильма «Минин и Пожарский». В 14:00 пройдет церемония открытия фестиваля и фольклорно-этнографический концерт в честь Дня народного единства.

5 ноября на площадке фестиваля - площади имени Ленина - покажут лучшие концерты ко Дню образования прошлых лет. На сцену выйдут местные артисты. Транслировать концерты будут на главный экран на площади.

На фестивале будет работать площадка для отправки полевой почты и записи видеообращений для мобилизованных. Работать она будет с 12 до 19 часов.

«АмурФест» в Хабаровске проходит при поддержке регионального правительства. Учредителем является минкультуры края, а организатором - Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры и Краевой Дворец Дружбы «Русь».

В 2022 году на «АмурФесте» хабаровчан ждут большие концерты при участии местных артистов, интерактивы, мастер-классы, розыгрыши. Прийти на площадь Ленина и принять участие в фестивале может каждый желающий, вход будет свободным.