12 мероприятий с московскими артистами прошли в Хабаровском крае с начала 2022 года

«Культурные гастроли» - часть флагманской инициативы «Край комфортного проживания» Фото: Правительство Хабаровского края

Для решения задач по повышению качества жизни в Хабаровском крае вместо интуитивных решений был выбран системный подход. Поэтому после разработки стратегии развития Хабаровского края она и стала главным документом для органов исполнительной и законодательной власти. Это позволило сконцентрировать ресурсы на решении задач, напрямую влияющих на экономическое и социальное будущее населения.

Множество сфер жизни, нуждающихся в повышении качества, затрагивает одно из флагманских направлений - «Край комфортного проживания». Над упрощением социальных выплат путем перевода их в проактивный режим край работает в рамках опорного проекта «Социальное казначейство».

- «Социальное казначейство» - это упрощенное получение социальных выплат под конкретную жизненную ситуацию, предоставление людям услуг проактивно. Нашим жителям нет надобности собирать или подтверждать массу справок, - пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

Согласно плану реализации проекта, для получения выплат достаточно будет лишь одного заявления. До 2025 года 80% социальных выплат должны осуществляться по обновленному механизму. По итогам первого полугодия 2022 года Хабаровский край уже достиг отметки в 41%.

Министерство самостоятельно получает все необходимые сведения из десятка краевых и федеральных ведомств благодаря подключению ведомственной информационной системы к системе межведомственного электронного взаимодействия, что исключает необходимость заполнять заявления и стоять в очередях. Для консультации по вопросам назначения выплат, их размеров и способов подачи заявления в крае с августа работает «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». А в Telegram запущен чат-бот, информирующий о праве на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Перевод на цифровые сервисы должен быть доступен всем слоям населения, поэтому в крае ведется обучение людей старшего поколения. С 2016 года прошли обучение более 18 тысяч граждан.

- У нас в крае не первый год осуществляется обучение граждан навыкам работы с компьютером. Эту практику необходимо обязательно продолжать, - отметил губернатор.

Расширить кругозор жителей Хабаровского края и познакомить их с выдающимися творческими коллективами страны регион планирует с помощью проекта «Культурные гастроли».

В рамках программы «Дни культурного обмена» с начала 2022 года Хабаровский край принял уже 12 мероприятий с участием московских артистов, в числе которых концерт «Посвящение Людмиле Зыкиной», а также спектакль «Счастье у каждого свое» с участием Николая Добрынина и Софии Зайки.

В июле в Хабаровске прошла краевая ярмарка «АмурФест.Лето» с фотозонами, фигурами и арт-объектами, где в том числе рассказывали о предстоящем театральном репертуаре и проекте «Пушкинская карта». Проведение фестиваля запланировано также на осень и на зиму.

В августе в краевой столице во второй раз состоялся музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». Местные коллективы боролись за аудиторию, представляя свои творения, а под занавес вечера хабаровчан и гостей города порадовали звезды, которые не нуждаются в представлении - «Княzz», «Чиж&Co» и «Сурганова и оркестр».